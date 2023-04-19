Apple анонсирует такую возможность на WWDC 2023, которая пройдет в июне.

Одним из существенных различий между Android и iOS является способность первой загружать приложения из сторонних источников. Как стало известно, с выходом iOS 17 владельцы айфоном тоже смогут ставить приложения в обход App Store.

Об этом сообщил известный инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман. По его данным, Apple анонсирует новую возможность в рамках WWDC 2023, которая пройдет в июне.

Отмечается, что компания идет на такой шаг из-за нового законопроекта ЕС о цифровых рынках и цифровых услугах. Согласно изменениям, Apple и Google должны разрешить пользователям устройств устанавливать приложения не только из своих официальных магазинов.

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Кроме того, обе компании обязаны предоставить пользователям возможность удалять предустановленные приложения и изменять дефолтные настройки. Более того, они больше не смогут принуждать сторонних разработчиков использовать только свои платежные системы.

К слову, Apple несколько раз пыталась оспорить законопроект, заявляя, что сторонние магазины снизят защищенность пользователей и повысят риски мошенничества. Однако в ЕС все же настояли на том, чтобы сторонние источники стали доступны ее юзерами.

Также, по данным Гурмана, на этом же мероприятии покажут первую гарнитуру мешанной реальности от Apple и xrOS для нее. Считается, что этот гаджет напрямую связан с наследием Тима Кука и станет первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

ЕС заставил Apple перейти на разъем USB-C в Айфонах

Ранее Apple подтвердила, что все будущие айфоны перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

При этом сообщается, что переход на USB-C в iPhone 15 будет временным решением для соблюдения закона ЕС. Все потому, что его требования не распространяются на устройства без возможности проводного подключения, тогда как в будущих поколениях Apple начнет постепенно отказываться от физических портов в пользу беспроводной зарядки.

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