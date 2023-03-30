Как пишут журналисты, купертиновцы готовятся к анонсу первых очков смешанной реальности.

Компания Apple официально объявила даты предстоящей конференции для разработчиков WWDC 2023. Она пройдет с 5 по 9 июня.

Что именно покажут на мероприятии, пока неясно. Как правило, в рамках WWDC Apple рассказывает об обновлениях операционных систем и других софтверных продуктов. В компании отметили, что в этом году выставка будет "самой крупной" за всю историю.

Как пишут журналисты, купертиновцы также готовятся к презентации "железной" новинки – премиальной XR-гарнитуры. Считается, что гаджет напрямую связан с наследием Тима Кука и станет первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

Видео дня

Apple работает над XR-гарнитурой уже семь лет, что в два раза дольше, чем у оригинального iPhone до его запуска. СМИ пишут, что глава компании Тим Кук настаивает на выпуске гарнитуры в этом году, хотя команда разработки считает, что нужно подождать еще несколько лет. Ее стоимость оценивается в $3000 – это вдвое больше, чем у ближайших конкурентов.

По данным Bloomberg, новинка Apple будет использовать как виртуальную (XR), так и дополненную реальность (AR). В виртуальной реальности пользователи видят изображения и контент в очках. AR, с другой стороны, накладывает цифровой контент на изображение реального мира.

Три гаджета, которые мы ожидаем от Apple этой весной

В начале марте компания представила "желтый" iPhone 14, а до конца лета ожидается премьера 15-дюймового MacBook Air на чипе М2 и Mac Pro тоже с чипом M2. Также весной-летом Apple выпустит специальную версию AirPods Pro с USB-C вместо Lightning. Ходят слухи и о втором поколении AirPods Max/

Традиционно, главная презентация компании пройдет осенью. На ней покажут смартфоны iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, Apple Watch Series 9 и, скорее всего, новые планшеты.

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