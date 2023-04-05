Список внушительный, но в целом ожидаемый. Все устройства в списке вышли в период с ноября 2015 года по ноябрь 2017 года.

Айфоны, выпущенные в период с ноября 2015 года по ноябрь 2017 года, не получат iOS 17. Стало известно, какие смартфоны Apple смогут обновиться до iOS 17, а какие уже считаются полностью устаревшими.

По данным портала MacRumors, сразу шесть устройств этой осенью не получат iOS 17. Список внушительный, но в целом ожидаемый.

Вот упоминаемый список:

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone X;

пятое поколение базового iPad;

первое поколение 11-дюймового iPad Pro (2017 год);

первое поколение 12,9-дюймового iPad Pro (2017 год).

Таким образом, компания Apple урежет совместимость iOS 17 и iPadOS 17 для устройств с процессорами A11 Bionic и младше, но при этом iPad 6/7 и iPad Pro 2-го поколения, которые работают на базе A10 Fusion и A10X Fusion, оставит "в строю".

Видео дня

Владельцам упомянутых моделей iPhone и iPad не следует беспокоиться о том, что их устройства перестанут работать – обновляться они все равно будут. Например, неделей ранее вышли iOS 15.7.4 и iPadOS 15.7.4 для устройств, которые не обновляются до iOS или iPadOS 16.

Когда выйдет iOS 17

Публичный анонс новой версии ОС состоится в начале июня этого года на конференции для разработчиков WWDC 2023. А выйдет она в сентябре вместе с моделями линейки iPhone 15.

Ожидается, что в iOS 17 Dynamic Island должен стать еще умнее: например, в него можно перетянуть любой файл, и тот добавится в буфер обмена. А при переключении в другое приложение островок предложит "вытянуть" сохраненный файл.

К слову, актуальная версия iOS 16 получилась довольно спорной. Пользователи ждали от нее радикальных перемен, а на деле большая часть разрекламированных функций уже давно стала обыденностью для Android-юзеров.

Вас также могут заинтересовать новости: