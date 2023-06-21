Британское агентство Skytrax опубликовало ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний мира. В 2023 году сменился лидер среди авиаперевозчиков.
Как сообщает Skytrax, результаты были получены с помощью онлайн-опроса клиентов, который проходил с сентября 2022 года по май 2023 года. В опросе приняли участие более 100 национальностей.
"Singapore Airlines была признана лучшей авиакомпанией мира на церемонии награждения World Airline Awards 2023. Это уже пятый раз за 23-летнюю историю награждения", - говорится в сообщении.
Второе место заняла Qatar Airways, третье - ANA All Nippon Airways, четвертое - Emirates, пятое - Japan Airlines.
Кроме того, в Европе доминировала Turkish Airlines, получив четыре награды, включая титул "Лучшая авиакомпания Европы".
Топ-10 лучших авиакомпаний мира:
1. Singapore Airlines (национальная авиакомпания Сингапура);
2. Qatar Airways (национальная авиакомпания Катара);
3. ANA All Nippon Airways (Авиакомпания Японии);
4. Emirates (авиакомпания, базирующаяся в Дубае);
5. Japan Airlines (национальная авиакомпания Японии);
6. Turkish Airlines (авиаперевозчик Турции);
7. Air France (французский национальный авиаперевозчик);
8. Cathay Pacific (флагманская авиакомпания Гонконга);
9. EVA Air (тайваньская международная авиакомпания);
10. Korean Air (крупнейшая авиакомпания Южной Кореи).
Отметим стремительное падение Qantas Airways в рейтинге - крупнейший австралийский перевозчик опустился с 5 места в прошлом году сразу на 12 отметок, заняв в нынешнем рейтинге 17 место. В целом, во второй десятке оказались следующие авиакомпании:
11. Hainan Airlines (китайская авиакомпания), + 3 места в рейтинге по сравнению с 2022 годом;
12. Swiss Int'L Air Lines (швейцарские авиалинии), -2 ступени;
13. Etihad Airways (национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов), -1 место;
14. Iberia (крупнейший авиаперевозчик Испании), +11 ступенек;
15. Fiji Airways (национальная авиакомпания Фиджи), + 21 место;
16. Vistara (индийская авиакомпания), + 4 места;
17. Qantas Airways (австралийская национальная авиакомпания), -12 позиций;
18. British Airways (крупнейшая авиакомпания Великобритании), -7 ступенек;
19. Air New Zealand (крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии), + 11 мест;
20. Delta Air Lines (авиакомпания США), + 4 позиции.
Выпали из ТОП-20 лучших такие авиакомпании, как немецкая Lufthansa (в этом году она на 21 месте, -6 в рейтинге); британская Virgin Atlantic (22 место, -3 за год); нидерландская KLM Royal Dutch Airlines (25 место, -8 ступенек) и китайская China Southern Airlines (26 позиция, -13 за год).
Украинские авиаперевозчики в нынешний рейтинг ТОП-100, к сожалению, не попали.
Рейтинг лучших аэропортов мира
Как сообщал УНИАН, ранее британская компания Skytrax, изучающая качество авиауслуг, опубликовала ежегодный рейтинг лучших аэропортов мира по состоянию на 2023 год.
Согласно рейтингу, в этом году на первое место вернулся сингапурский Чанги, который в прошлогоднем рейтинге опустился на 3 место. Всего аэропорт Сингапура занимал первую строчку 12 раз.