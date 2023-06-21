В Европе доминировала Turkish Airlines, получив четыре награды, включая титул "Лучшая авиакомпания Европы".

Британское агентство Skytrax опубликовало ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний мира. В 2023 году сменился лидер среди авиаперевозчиков.

Как сообщает Skytrax, результаты были получены с помощью онлайн-опроса клиентов, который проходил с сентября 2022 года по май 2023 года. В опросе приняли участие более 100 национальностей.

"Singapore Airlines была признана лучшей авиакомпанией мира на церемонии награждения World Airline Awards 2023. Это уже пятый раз за 23-летнюю историю награждения", - говорится в сообщении.

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Второе место заняла Qatar Airways, третье - ANA All Nippon Airways, четвертое - Emirates, пятое - Japan Airlines.

Кроме того, в Европе доминировала Turkish Airlines, получив четыре награды, включая титул "Лучшая авиакомпания Европы".

Топ-10 лучших авиакомпаний мира:

1. Singapore Airlines (национальная авиакомпания Сингапура);

2. Qatar Airways (национальная авиакомпания Катара);

3. ANA All Nippon Airways (Авиакомпания Японии);

4. Emirates (авиакомпания, базирующаяся в Дубае);

5. Japan Airlines (национальная авиакомпания Японии);

6. Turkish Airlines (авиаперевозчик Турции);

7. Air France (французский национальный авиаперевозчик);

8. Cathay Pacific (флагманская авиакомпания Гонконга);

9. EVA Air (тайваньская международная авиакомпания);

10. Korean Air (крупнейшая авиакомпания Южной Кореи).

Отметим стремительное падение Qantas Airways в рейтинге - крупнейший австралийский перевозчик опустился с 5 места в прошлом году сразу на 12 отметок, заняв в нынешнем рейтинге 17 место. В целом, во второй десятке оказались следующие авиакомпании:

11. Hainan Airlines (китайская авиакомпания), + 3 места в рейтинге по сравнению с 2022 годом;

12. Swiss Int'L Air Lines (швейцарские авиалинии), -2 ступени;

13. Etihad Airways (национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов), -1 место;

14. Iberia (крупнейший авиаперевозчик Испании), +11 ступенек;

15. Fiji Airways (национальная авиакомпания Фиджи), + 21 место;

16. Vistara (индийская авиакомпания), + 4 места;

17. Qantas Airways (австралийская национальная авиакомпания), -12 позиций;

18. British Airways (крупнейшая авиакомпания Великобритании), -7 ступенек;

19. Air New Zealand (крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии), + 11 мест;

20. Delta Air Lines (авиакомпания США), + 4 позиции.

Выпали из ТОП-20 лучших такие авиакомпании, как немецкая Lufthansa (в этом году она на 21 месте, -6 в рейтинге); британская Virgin Atlantic (22 место, -3 за год); нидерландская KLM Royal Dutch Airlines (25 место, -8 ступенек) и китайская China Southern Airlines (26 позиция, -13 за год).

Украинские авиаперевозчики в нынешний рейтинг ТОП-100, к сожалению, не попали.

Рейтинг лучших аэропортов мира

Как сообщал УНИАН, ранее британская компания Skytrax, изучающая качество авиауслуг, опубликовала ежегодный рейтинг лучших аэропортов мира по состоянию на 2023 год.

Согласно рейтингу, в этом году на первое место вернулся сингапурский Чанги, который в прошлогоднем рейтинге опустился на 3 место. Всего аэропорт Сингапура занимал первую строчку 12 раз.

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