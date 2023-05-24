Пользователям больше не придется устанавливать сторонние приложения вроде мегапопулярного WinRAR для распаковки или сжатия файлов.

Microsoft наконец сделала то, чего от нее ждали очень долго: компания добавит в Windows 11 поддержку RAR-архивов (а также tar, 7-zip и gz) на уровне системы. Сторонний софт для распаковки или сжатия файлов больше не понадобится.

Как говорится в блоге Microsoft, новые форматы должны стать доступными в новой рабочей версии системы уже на этой неделе.

Отмечается, что будет и ряд других улучшений, связанных с архивированием. Например, повысится производительность функций архивирования при сжатии файлов с помощью внутреннего инструмента Windows.

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В прошлые десятилетия пользователям нужно было устанавливать сторонние приложения для открытия различных форматов архивов. По умолчанию в прошлых версиях Windows работала только встроенная поддержка архивов формата ZIP.

Пора переходить на Windows 11

Накануне Microsoft объявила, что Windows 10 больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. Полностью поддержка системы закончится в 2025 году.

Само собой, на этом фоне компания порекомендовала своим пользоваться перейти на последнюю Windows 11. Тех, кто будет придерживаться старой операционной системы, ожидает постепенное ухудшение функциональности их устройств.

Ранее УНИАН сообщал, что в приложении "Фото" на Windows 11 появилась новая полезная функция, которая помогает за считанные секунды удалить дефекты или ненужные объекты с фотографии. Она называется Spot Fix или "Точечное исправление".

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