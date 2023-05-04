Сегодня функция есть только в бета-версии Windows 11, но станет доступна всем в ближайшие месяцы.

В приложении "Фото" на Windows 11 появилась новая полезная функция, которая помогает за считанные секунды удалить дефекты или ненужные объекты с фотографии. Она называется Spot Fix или "Точечное исправление".

Отличное решение, когда нужно удалить, например, случайно попавшего в кадр человека на заднем плане. Размер инструмента тоже можно настроить: чтобы выделять объекты быстрее или точнее, сообщает The Verge.

Также в приложении "Фотографии" для Windows 11 появился редактор слайд-шоу и удобная полоса прокрутки в виде таймлайна – так можно быстро перейти к снимкам и роликам, снятым в определённое время.

Видео дня

Сейчас нововведения есть только в бета-версии Windows 11, но станут доступны всем в ближайшие месяцы.

C одним из апдейтов в ближайшие месяцы в Windows 11 также изменят режим работы кнопки Print Screen, которое было стандартным в течение 30 лет. Теперь ее нажатие будет вызывать приложение "Ножницы" (Snipping Tool), вместо того, чтобы автоматически скриншотить весь экран.

Напомним, ранее Microsoft подтвердила, что компания больше не будет обновлять "десятку". На этом фоне компания рекомендует своим пользователям перейти на Windows 11. Тех, кто будет придерживаться старой операционной системы, ожидает постепенное ухудшение функциональности их устройств.

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