У мышки много особенностей, в том числе возможность превратить записанную лекцию в короткий и понятный текст.

На краудфандинговой площадке Kickstarter, где умельцы собирают деньги на свои проекты, появился новый интересный гаджет – беспроводная мышка с поддержкой ChatGPT и несколькими другими особенностями.

Девайс получил название Cheerdots 2. Миниатюрный гаджет делится на две части: док-станцию с магнитным креплением и основу с сенсорной панелью. Его можно использовать как обычную мышь, а можно как диктофон или лазерную указку.

Но самая интересная "фишка" Cheerdots 2 – это поддержка ChatGPT, причем вариантов использования есть несколько. Например, с помощью мышки можно записать лекцию или переговоры, а ИИ преобразует голос в короткий и понятный текст и передаст на компьютер. Вся информация передается по Bluetooth или Wi-Fi.

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Кроме того, ИИ-мышь может переводить записанный текст или голос на другие языки, составлять заметки, делать напоминания и выделить важное из беседы или лекции. По словам авторов, Cheerdots 2 – "идеальный гаджет" для тех, кто учится, выступает с докладами или делает заметки.

Производитель обещает более 20 дней автономной работы на одном заряде батареи. По предзаказу на Kickstarter за Cheerdots 2 просят $125 (около 4500 грн). Поставки начнутся в марте 2024 года.

Говоря о ChatGPT, накануне голосовая функция в чат-боте наконец-то стала доступна для всех пользователей. ИИ-помошник примет запрос голосом и сам даст ответ в аудиоформате.

А еще раньше ChatGPT научился искать информацию в интернете в реальном времени, а не из базы данных. Прежде нейросеть ограничивалась данными до сентября 2021 года. Правда эта функция доступна только пользователям с платной подпиской.

Как сообщал УНИАН, Илон Маск анонсировал запуск своего чат-бота, который должен быть "как ChatGPT, только лучше". При этом сам Маск не раз заявлял об опасностях, которые представляет собой ИИ, и даже предупреждал, что это может привести к "разрушению цивилизации". Впрочем, это не помешало ему вступить в гонку ИИ-ботов.

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