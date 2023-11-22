Умный чат-бот примет запрос голосом и сам даст ответ в аудиоформате.

OpenAI объявила, что функция ChatGPT Voice теперь появилась и у бесплатных аккаунтов, что делает его доступным для широкой аудитории. Голосовую фичу представили в конце сентября, но до этого момента ей могли воспользоваться подписчики ChatGPT Plus.

Теперь все пользователи могут использовать голос, чтобы вести диалог с чат-ботом, как с Siri, Alexa или Google Ассистентом. ИИ-помошник примет запрос голосом и сам даст ответ в аудиоформате, пишет Engadget.

Голосовая функция основана на новой модели преобразования текста в речь, которая способна генерировать звучание, похожее на человеческое: у ChatGPT есть пять голосов на выбор, которые созданы при участии профессиональных актеров дубляжа. Послушать каждый из них можно по ссылке.

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Единственный нюанс – ChatGPT Voice работает только в мобильном приложении (iOS, Android). А чтобы начать разговор с ботом, зайдите в настройки мобильного приложения (Settings → New Features) и выберите такую возможность.

Ранее у ChatGPT также появилась "память" – она позволит чат-боту не просто хранить историю переписок, но и использовать ее для обучения. Пока эта функция доступна тестерам, позже ее внедрят в релизную версию для всех.

Создатель ChatGPT Сэм Альтман возвращается в OpenAI

Сэм Альтман таки вернется на пост гендиректора OpenAI после скандального увольнения в начале недели. Заодно компания сменила совет директоров – по данным источников, это временный состав, который назначит новых членов уже постоянного правления OpenAI.

Чем вызвана сама ситуация последних дней, до сих пор доподлинно не известно. Впрочем, на новость о возвращении Альтмана с радостью отреагировали в соцсетях другие сотрудники OpenAI, включая соучредителя компании Грега Брокмана, который сказал, что он тоже возвращается в компанию.

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