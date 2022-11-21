Наиболее крупные и важные изменения, как всегда, достанутся только Pro-моделям.

Известный инсайдер ShrimpApplePro, который не раз делился достоверной информацией о еще неанонсированных устройствах Apple, рассказал, что в iPhone 15 компания планирует отказаться от узнаваемой черты айфонов.

По словам источника, классический квадратный дизайн в iPhone 15 заменят более округлые грани задней части, вроде того, как это сделано с корпусом новых MacBook Pro. Последний раз округлые боковины использовались в 11-м ряде.

В качестве примера, как это может выглядеть, инсайдер опубликовал фото смартфона с плоской рамкой, но закругленными гранями и стеклом. Что-то похожее уже реализовано в OPPO Find X5.

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При этом отмечается, что рамка таких айфонов будет выполнена из титана. Слухи о титане в корпусе топовых моделей iPhone "гуляют" уже давно. Предполагалось, что iPhone 14 Pro и ‌iPhone 14 Pro‌ Max получат корпус из титанового сплава, но этого не случилось: все модели ‌iPhone 14‌ имеют корпус из алюминия и нержавеющей стали.

Преимущество титана в том, что этот материал обеспечит iPhone большую прочность и улучшенную устойчивость к царапинам и вмятинам. Впрочем, если слухи подтвердятся, его получит только iPhone 15 Ultra, самый топовый айфон в линейке,

iPhone 15: что еще известно

Ожидается, что презентация iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года. В линейке будет четыре модели, и, по всей видимости, разница между обычными и премиальными моделями станет еще существеннее.

По уверениям инсайдеров, Pro-модели iPhone 15 получат более быстрый и энергоэффективный процессор Apple A17 Bionic, увеличенный объем оперативной памяти на 8 ГБ, а также перископный телеобъектив, обеспечивающий 10-кратный оптический зум.

При этом ожидается, что новый интерактивный вырез, появившийся в iPhone 14 Pro, будет использован во всех моделях iPhone 15. Однако 60-герцовые дисплеи никуда не денутся.

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