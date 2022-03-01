Оно не нуждается в регистрации, не собирает персональные данные пользователей или данные о геолокации.

В Украине запускают приложение, которое будет оповещать об опасности в твоем регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Приложение называется "Воздушная тревога" и уже доступно в Google Play Market и AppStore.

Он не нуждается в регистрации, не собирает персональные данные пользователей или данные о геолокации.

"Посылает максимально громкие критические оповещения о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме смартфона", - пояснили в ГБР.

Уже доступны в приложении: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая.

Разработчик - Ajax Systems Inc, международная технологическая компания, главный офис и производственные мощности которой расположены в Киеве.

Как получить уведомление в приложении "Воздушная тревога"

Установите приложение через Google Play Market или AppStore.

Дайте ему разрешение отправлять уведомления и важные предупреждения.

Выберите область, в которой вы хотите получать уведомления.

Отслеживайте начало и конец воздушных тревог.

Где скачать официальное приложение "Воздушная тревога"

Для устройств на Android приложение можно скачать в Google Play Market по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ukrainealarm

Для устройств на iOS-в AppStore по ссылке https://apps.apple.com/ua/app/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0/id1611955391?l=ru