Компания рекомендует пользователям сразу переходить на Windows 11.

Софтверный гигант Micosoft выпустил последнее обновление для операционной системы Windows 10 версии 21H2. И напомнил, что с 13 июня не поддерживает эту ОС. Это означает, что на нее больше не будут приходить ежемесячные апдейты с улучшениями безопасности, исправлениями ошибок и другими изменениями.

Тем, кто "сидит" на Windows 10 21H2, рекомендуется как можно скорее обновиться до последней версии "десятки" – 22H2 – чтобы обеспечить защиту и актуальность своих систем.

При этом в Microsoft подчеркнули, что ее поддержка продлится лишь до октября 2025 года. Поэтому компания предлагает сразу перейти на Windows 11.

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Microsoft выпустила Windows 10 21H2 вместе с первым релизом Windows 11 осенью 2021 года. На сегодня это самая популярная и стабильная версия "винды". Согласно данным агентства AdDuplex на начало 2023 года, ею пользовались около 35% пользователей по всему миру.

Windows 10 – все: Microsoft прекращает выпуск обновлений для ОС

Microsoft всячески пытается "пересадить" пользователей на новую ОС и ранее объявила, что Windows 10 больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. Полностью поддержка системы закончится в 2025 году.

Также Windows 11 постоянно получает разные крутые функции. К примеру, в приложении "Фото" появилась новая полезная функция, которая помогает за считанные секунды удалить дефекты или ненужные объекты с фотографии. Также компания добавила поддержку RAR-архивов на уровне системы. То есть, пользователям больше не придется устанавливать сторонние приложения вроде WinRAR для распаковки или сжатия файлов.

А меж тем уже в следующем году выйдет Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS.

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