Использование Windows 10 версии 21H2 после 13 июня потенциально может оказаться опасным.

Софтверный гигант Microsoft напомнил о скором прекращении поддержки операционной системы Windows 10 версии 21H2. Ее обслуживание завершится уже 13 июня 2023 года.

Компания не только напомнила о том, что данная версия "винды" устарела, но и призвала тех, кто еще не перешел на использование более актуальной версии ОС, обновиться до Windows 10 более поздней версии, либо, если позволяет аппаратная составляющая ПК, сразу до Windows 11.

В своем блоге разработчики отметили, что июньское обновление безопасности станет последним для 21H2 редакций Home, Pro, Pro для образовательных учреждений и Pro для рабочих станций. После устройства на базе этой ОС продолжат функционировать, но лишатся последующих апдейтов, включая патчей безопасности.

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При этом Windows 10 21H2 по-прежнему остается самой популярной версией ОС Microsoft. Согласно данным агентства AdDuplex на начало 2023 года, ею пользовались более 35% пользователей по всему миру.

В целом же, на сегодня рыночная доля "десятки" составляет 73,48%, тогда как Windows 11 спустя полтора года со своего релиза установлена только на 20,94% компьютеров. У старушки Windows 7 доля составляет 3,72%.

Почему пользователи не спешат переходить с Windows 10 на 11

Релиз Windows 11 состоялся полтора года назад. Те, кто перешел на новую ОС говорят, что система стала красивее и удобнее, но Windows 10 делает все так же хорошо, а в некоторых случаях даже лучше.

Кроме того, Microsoft существенно повысила системные требования Windows 11, из-за чего компьютеры 2020 года и ранее оказались несовместимыми с новой ОС. Впрочем, не так давно вышла облегченная версия W11, из которой вырезали все лишнее, и которую "потянут" слабые компьютеры и ноутбуки.

В то же время в 2024 году ожидается выход Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS.

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