На первый взгляд безобидная привычка может иметь негативные последствия для обеих гаджетов.

Многие пользователи, работающие за компьютером или ноутбука, привыкли держать рядом смартфон. Это даже больше, чем привычка, а скорее норма и стандарт и большинство на такое даже не обращают внимания. Однако это может быть опасно для обоих устройств.

Эти два вида техники не дружат между собой и могут поломаться. Специалисты рекомендуют оставлять смартфоны подальше от ноутбуков и других устройств, чтобы избежать потенциальных проблем. О том, почему причины такого "соседства" серьезные – читайте в материале УНИАН.

Почему держать смартфон рядом с ноутбуком опасно

Интерференция сигнала. Если смартфон находится слишком близко к компьютеру, его сигналы могут создавать электромагнитные помехи, которые могут повлиять на работу компьютера. Это может привести к сбоям в работе, падению производительности, а в отдельных случаях даже к потере данных.

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Повышенная нагрузка на Wi-Fi. Если смартфон находится рядом с компьютерной техникой и подключен к тому же самому Wi-Fi, это может привести к повышенной нагрузке на сеть, особенно если смартфон постоянно получает уведомления и обновления.

Потенциальный риск для безопасности. Если телефон и компьютер находятся рядом друг к другу, это может быть удобно для злоумышленников, которые могут попытаться получить доступ к вашим учетным записям и личной информации, используя несанкционированный доступ к вашему смартфону.

Отвлекающий фактор. Смартфоны умеют быть отвлекающими, особенно если вы получаете много уведомлений. Если вы работаете на компьютере, имеет смысл отложить свой гаджет подальше, чтобы избежать постоянных прерываний.

В целом, эксперты советуют оставлять смартфон на расстоянии не менее одного метра от компьютерной техники. То же касается и планшетов.

Если же не всегда есть возможность "разлучить" смартфон и ноутбук, рекомендуется использовать дополнительные меры безопасности, такие как установка антивирусного программного обеспечения и настройка паролей на обеих устройствах.

Ранее УНИАН делился пятью простыми способами ускорить зарядку смартфона, если времени в обрез. Применяя эти маленькие хитрости, можно значительно ускорить процесс зарядки смартфона, не "угробив" при этом батарею.

Также рассказывали, как очистить память на телефоне, ничего при этом не удаляя. Если ваше устройство начало подтормаживать, а от бывалой скорости работы не осталось ни следа, возможно, проблема заключается в дефиците памяти.

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