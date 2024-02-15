Кроме флагманов, в линейке бренда появится доступный девайс, у которого есть все шансі стать одним из главных хитов 2024 года.

5 марта бренд Nothing представит свой первый бюджетный смартфон. Аппарат Phone (2a) должен получить флагманские характеристики и стильный дизайн – это подтверждает свежий инсайд. Также известна стоимость устройства.

Phone (2a) выйдет с большим 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц. Спереди будет находиться отверстие под 32-Мп селфи. Основная камера получит широкоугольный и сверхширокоугольный объективы разрешением 50 мегапикселей каждый.

Также бюджетник выйдет с мощным процессором Dimensity 7200 Ultra, который набирает более 700 тыс. баллов в тестах AnTuTu. То есть, производительности хватит на много лет. Еще смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт и последний Android 14 с оболочкой Nothing OS 2.5.

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Также сообщается, что бюджетный смартфон от Nothing будет даже дешевле, чем предполагалось. В Европе за новинку попросят всего 350 евро. Для сравнения, Phone (1) стартовал с отметки 469 евро.

Точной информации о дизайне нет, но снимки чехла подтверждают, что смарфон будет оснащен горизонтальным блоком камер с двумя объективами. Фирменная подсветка тоже будет, но окажется крайне минималистичной.

Бренд Nothing, основанный одним из создателей OnePlus, в последние пару лет вызвал большой интерес у энтузиастов мира Android. Их смартфоны выделяются уникальным дизайном, сбалансированным железом, отличными камерами и одной из самых стильных оболочек OC.

Ранее специалисты составили топ лучших смартфонов-средняков на рынке: место нашлось даже Nokia.

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