Специалисты выделили пять сбалансированных Android и iPhone-девайсов, которые в некоторых областях даже превосходят более дорогие модели.

За последние пару лет производителям смартфонов удалось вывести среднебюджетные модели на новый уровень. Хоть в плане мощности или фотовозможностей середнячки уступают флагманам, они предлагают отличное соотношение цены и качества, а в некоторых областях даже превосходят более дорогие модели.

В поисках лучших смартфонов среднего уровня, редакторы портала TechRadar составили список, в который вошли как Android-устройства, так и iPhone. В топ попал даже телефон Nokia.

Galaxy A54 – лучший недорогой Samsung. Эта модель представляет собой превосходное сочетание функциональности, мощных камер, длительного времени работы от батареи и премиального дизайна. И все это по доступной цене В минусы ей записали медленную по меркам 2024 года зарядку на 25 Вт.

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iPhone 13 – лучший недорогой Айфон. У него по-прежнему хороший экран, отличный процессор и приличная камера, что делает его лучшим выбором среди бюджетных iPhone. Единственное, что огорчает – разъем Lightning.

Pixel 7a – лучший недорогой Google. Бюджетный способ получить доступ к лучшим камерам и ИИ-функциям. Однако медленна зарядка и слабоватое время автономной работы могут разочаровать. Тем не менее, это отличный выбор за свои деньги.

OnePlus 10T – флагман по цене "середняка". Благодаря значительному снижению цены этот флагман 2022 года теперь можно считать бюджетным вариантом, предлагающим топовую производительность и невероятно быструю зарядку. Из недостатков выделили отсутствие влагозащиты.

Nokia XR20 5G – самый надежный недорогой телефон. Кажется, это самая подходящая категория для девайсов легендарного бренда. Он получил современный дизайн и неплохие спецификации, а усиленный пластиковый корпус делает его лучшим выбором для тех, кто ищет недорогой, но надежный смартфон.

Ранее специалисты назвали смартфоны с самой живучей батареей на начало 2024 года. В лидерах автономности есть как дорогостоящие флагманы, так и более доступные Android-гаджеты.

Если же вам нужен смартфон с лучшим экраном, эксперты DxOMark составили актуальный топ на начало 2024 года. Лидирующие позиции занимают устройства от Samsung и Google, тогда как новейший Айфон не попал даже в топ-5.

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