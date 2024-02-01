Он получит некоторые фишки флагманской модели, сохранит уникальный дизайн, но будет проще и дешевле.

Бренд Nothing, который в последние пару лет вызвал большой интерес со стороны энтузиастов мира Android, анонсировал свой новый смартфон – Phone (2a). Компания опубликовала коротенький тизер, добавила страничку устройства на сайт и рассказала о позиционировании.

Как и ожидалось, это будет бюджетный девайс с некоторыми фишками старшего Nothing Phone (2), но проще и дешевле. Слоган на странице смартфона гласит: "посмотрите на мир свежим взглядом".

Дизайн, характеристики, цену пока не раскрыли, но еще за пару месяцев до официального анонса о смартфоне было известно практически все. Если информация соответствует действительности, фронтальная и широкоугольная камера получат сенсоры как у более дорого Phone (2), а стоить он будет около 400 долларов.

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Характеристики Nothing Phone (2a) от инсайдеров:

Экран: 6,7 дюйма, AMOLED BOE, разрешение 2412х1084, частота 120 Гц, вырез посередине;

Процессор: MediaTek Dimensity 7200 – такой же стоит в Redmi Note 13 Pro+;

Память: 8 ГБайт оперативной и 128 ГБайт встроенной.

Камеры: основная 50 Мп (Samsung ISOCELL S5KGN9), широкоугольная 50 Мп (Samsung ISOCELL S5KJN1), селфи 32 Мп (Sony IMX615);

ОС: Nothing OS 2 на базе Android 14.

Что касается дизайна, то ожидается, что смартфон будет похож на первое поколение Nothing Phone. Сохранится фирменная подсветка и прозрачная крышка. То есть как минимум в этом плане он будет поинтереснее других бюджетных Android-девайсов.

Дату выхода Nothing Phone (2a) тоже не назвали, но вряд ли придется долго ждать.

Прошлым летом Nothing выпустил продолжение самого красивого смартфона на рынке. Аппарат Phone (2) прокачали в плане железа, улучшили фирменную систему подсветки, но и цена при этом заметно выросла.

А если вам нужен смартфон с лучшим экраном, эксперты DxOMark составили актуальный топ на 2024 год. Лидирующие позиции занимают устройства от Samsung и Google, тогда как новейший Айфон не попал даже в топ-5.

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