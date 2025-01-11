В 2024-м мобильного оператора с сохранением номера сменили 340,6 тысячи украинцев.

В течение 2024 года 340,6 тысячи украинцев сменили мобильного оператора с сохранением номера телефона. Больше всего людей "сбежало" из "Киевстара". Такие данные приводит Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Как свидетельствуют статистические данные комиссии, за 2024 год 207,1 тысячи номеров было перенесено от "Киевстара". В то же время перешли в "Киевстар" от других операторов всего 16,6 тыс. абонентов.

Между тем большинство номеров от других операторов было перенесено в lifecell. Это - 269,76 тысячи номеров. А тем временем ушли из lifecell 22,9 тыс. номеров.

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На втором месте по количеству перенесенных номеров является оператор Vodafone, из которого за год ушли 109,5 тысячи человек. За этот же период пришли от других операторов в Vodafone 54,1 тысячи абонентов.

Мобильная связь в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, украинцы тратят на связь больше европейцев. Соотношение тарифа на мобильный Интернет к валовому национальному доходу на душу населения в Украине в 2023 г. составило 1,36%, что является одним из самых высоких показателей среди стран Европы (медианное значение 0,5%) и уступает только Албании.

В 2025 году мобильные операторы в Украине начнут отключать 3G-сеть. Это будет сделано для того, чтобы освободить место для 4G и обеспечивать более быстрые и лучшие услуги. Операторы заблаговременно будут предупреждать потребителей перед отключением 3G в их регионе.

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