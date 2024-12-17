Стоимость мобильного интернета в Украине является одной из самых высоких в Европе относительно доходов населения.

Цены электронных коммуникационных услуг мобильной связи в Украине доступны. Впрочем, в относительных цифрах ситуация противоположная. Об этом говорится в проекте Стратегии развития сферы электронных коммуникаций Украины на период до 2030 года.

По информации Международного союза электросвязи относительно соответствующих показателей в Европе, это один из самых низких показателей в Европе в абсолютных величинах.

"Однако в относительных цифрах ситуация противоположная. Соотношение тарифа на мобильный Интернет к валовому национальному доходу на душу населения в Украине в 2023 г. составило 1,36%, что является одним из самых высоких показателей среди стран Европы (медианное значение 0,5%) и уступает только Албании", - говорится в документе.

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Отмечается, что низкая стоимость услуг в абсолютных величинах отражается в относительно низком ARPU (соотношении стоимости оборудования к доходам/среднего дохода на одного пользователя - УНИАН) операторов мобильной связи.

Хотя за последние годы, по данным НКЭК, ARPU украинских операторов мобильной связи растет, и отрыв от показателей по странам Европы сокращается, в 2023 году ARPU в Европе все еще в 5,6 раза выше, чем в Украине (в 2017 году разрыв был почти в 10 раз выше, чем в Украине).

Авторы стратегии отмечают, что низкие тарифы - это преимущество для украинских потребителей. А с другой - это ограничивает доходы и возможности для финансирования инвестиционных программ.

Рынок мобильной связи в Украине высококонцентрированный и представлен поставщиками электронных коммуникационных услуг: ЧАО "Киевстар", ЧАО "Водафон Украина" и ООО "лайфселл". Они вместе охватывают 99% пользователей по количеству активных SIM-карт. Эти три оператора принадлежат иностранным владельцам: VEON LTD, азербайджанскому Bakcell LLC и NJJ Capital.

Связь в Украине - последние новости

С января 2025 года компания "Укртелеком" увеличивает тарифы на услуги фиксированной телефонной связи и проводного радио для физических лиц.

Следует отметить, что в Генштабе уклонились от ответа на вопрос, почему украинцы сталкиваются со сбоями на телефонах во время воздушных атак. Там лишь отметили, что во время объявления воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться.

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