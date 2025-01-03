Операторы заблаговременно будут предупреждать потребителей перед отключением 3G в их регионе.

В 2025 году украинские мобильные операторы начнут выключать свои 3G-сети. Это будет сделано для того, чтобы освободить место для 4G и обеспечивать более быстрые и лучшие услуги.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК). Отмечается, что операторы заблаговременно будут предупреждать потребителей перед отключением 3G в их регионе.

Если ваш телефон уже поддерживает 4G, никаких действий делать не нужно. Если же смартфон не поддерживает 4G/LTE, в НКЭК предлагают рассмотреть замену устройства на более современную модель, чтобы оставаться на связи и пользоваться мобильным интернетом без ограничений.

Видео дня

"Отключение 3G не повлияет на возможность совершать звонки, отправлять SMS или использовать другие базовые услуги. Однако, для скоростного интернета стоит уже сейчас перейти на 4G, чтобы избежать неудобств в будущем", – акцентируют в НКЭК.

Как перейти на 4G

Для пользователей ОС Android:

Откройте "Настройки".

Перейдите в раздел "Соединения" или "Сети".

Выберите пункт "Мобильные сети".

Найдите настройки "Тип сети" или "Режим сети".

Установите режим "4G" или "LTE".

Для пользователей iOS:

Откройте "Настройки".

Перейдите в раздел "Сотовые данные".

Активируйте "Сотовые данные", и устройство автоматически подключится к доступной сети.

Мобильная связь в Украине

В Украине начинают внедрять новую технологию 5G-связи в трех городах. Об этом в начале ноября 2024 года сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Отмечалось, что технология 5G способна передавать данные в 10 раз быстрее, чем 4G, поэтому создает новые возможности для обмена большими объемами информации на сверхвысоких скоростях.

Позже в СМИ сообщили, что первым городом в Украине, где планируют протестировать новую технологию 5G-связи, станет Львов. Если оборудование не будет влиять на работу военных, проект масштабируют на Киев и Одессу.

Вас также могут заинтересовать новости: