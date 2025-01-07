Не роняет мобильный телефон только то, кто им не пользуется. Иногда мобильник падает удачно, а иной раз ударяется экраном об асфальт или бетон - и на стекле появляются трещины. Хотя порой это может произойти из-за сильного нажатия или другого механического воздействия. Многие продолжают пользоваться телефоном и после этого - потому что он работает. Рассказываем, почему этого делать не стоит и что делать, если треснуло стекло на телефоне.
Что делать с разбитым стеклом на телефоне
Мобильный телефон даже с разбитым стеклом продолжает нормально работать, поэтому многие не торопятся его менять. Но, как оказывается, очень зря - рано или поздно трещинки на стекле могут стать серьезной проблемой, которую нельзя будет устранить.
Поэтому, отвечая на вопрос "Можно ли ходить с разбитым защитным стеклом?", любой специалист вам скажет: "Нет" - и вот почему.
- Можно пораниться и опасно для глаз
Треснутое стекло телефона - это микроскопические осколки, которые в какой-то момент могут оказаться в пальце. Достать их, в виду их размера, будет сложно.
Трещины на стекле создают дополнительную нагрузку на глаза - четкость изображения снижается и приходится напрягать зрение, даже если вам кажется, что вы не замечаете этой трещинки. Кроме всего, треснутый экран телефона издает более сильное излучение, что также может негативно отразиться на здоровье.
- Мобильный может внезапно перестать работать
Треснувшее стекло может вызвать сбои в работе сенсора или дисплея, поэтому в любой момент телефон может перестать работать. По известному закону подлости мобильный выходит из строя в самый неподходящий момент - когда нужно обязательно быть на связи.
- Телефон невозможно будет отремонтировать
Даже самая миниатюрная трещинка на стекле со временем начнет расширяться, а сам дисплей покроется уже целой "паутинкой". Из-за этих микротрещин внутрь корпуса начнут попадать пыль и влага, которые могут привести к коррозии "внутренностей".
К примеру, малейшая капля жидкости может вывести из строя микросхему устройства. И тогда придется менять не только стекло, но иногда и покупать новый телефон. Поэтому треснувшее стекло мобильного лучше заменить как можно скорее.
Что сделать, если треснуло стекло на телефоне, но поменять возможности нет? И можно ли пользоваться телефоном с трещиной на экране?
Поступите так:
- осмотрите смартфон на предмет повреждений - если треснуло только стекло, а не экран, и дисплей, сенсор продолжают работать, то некоторое время, чтобы попользоваться телефоном, у вас еще есть;
- наклейте защитную пленку или стекло - на какое-то время они предотвратят попадание влаги и пыли и уберегут от дальнейшего разрушения стекла;
- держите телефон подальше от воды и влаги - например, кладите его в чехол.
Надо сказать, что эти меры - временные, и стекло так или иначе все равно нужно будет заменить. До этого перестрахуйтесь и сделайте резервную копию данных с телефона на случай, если телефон перестанет работать.
Ранее мы рассказывали, что такое режим полета в телефоне и зачем он нужен.