Разбираемся, можно ли пользоваться телефоном с разбитым стеклом на самом деле.

Не роняет мобильный телефон только то, кто им не пользуется. Иногда мобильник падает удачно, а иной раз ударяется экраном об асфальт или бетон - и на стекле появляются трещины. Хотя порой это может произойти из-за сильного нажатия или другого механического воздействия. Многие продолжают пользоваться телефоном и после этого - потому что он работает. Рассказываем, почему этого делать не стоит и что делать, если треснуло стекло на телефоне.

Что делать с разбитым стеклом на телефоне

Мобильный телефон даже с разбитым стеклом продолжает нормально работать, поэтому многие не торопятся его менять. Но, как оказывается, очень зря - рано или поздно трещинки на стекле могут стать серьезной проблемой, которую нельзя будет устранить.

Поэтому, отвечая на вопрос "Можно ли ходить с разбитым защитным стеклом?", любой специалист вам скажет: "Нет" - и вот почему.

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Можно пораниться и опасно для глаз

Треснутое стекло телефона - это микроскопические осколки, которые в какой-то момент могут оказаться в пальце. Достать их, в виду их размера, будет сложно.

Трещины на стекле создают дополнительную нагрузку на глаза - четкость изображения снижается и приходится напрягать зрение, даже если вам кажется, что вы не замечаете этой трещинки. Кроме всего, треснутый экран телефона издает более сильное излучение, что также может негативно отразиться на здоровье.

Мобильный может внезапно перестать работать

Треснувшее стекло может вызвать сбои в работе сенсора или дисплея, поэтому в любой момент телефон может перестать работать. По известному закону подлости мобильный выходит из строя в самый неподходящий момент - когда нужно обязательно быть на связи.

Телефон невозможно будет отремонтировать

Даже самая миниатюрная трещинка на стекле со временем начнет расширяться, а сам дисплей покроется уже целой "паутинкой". Из-за этих микротрещин внутрь корпуса начнут попадать пыль и влага, которые могут привести к коррозии "внутренностей".

К примеру, малейшая капля жидкости может вывести из строя микросхему устройства. И тогда придется менять не только стекло, но иногда и покупать новый телефон. Поэтому треснувшее стекло мобильного лучше заменить как можно скорее.

Что сделать, если треснуло стекло на телефоне, но поменять возможности нет? И можно ли пользоваться телефоном с трещиной на экране?

Поступите так:

осмотрите смартфон на предмет повреждений - если треснуло только стекло, а не экран, и дисплей, сенсор продолжают работать, то некоторое время, чтобы попользоваться телефоном, у вас еще есть;

наклейте защитную пленку или стекло - на какое-то время они предотвратят попадание влаги и пыли и уберегут от дальнейшего разрушения стекла;

держите телефон подальше от воды и влаги - например, кладите его в чехол.

Надо сказать, что эти меры - временные, и стекло так или иначе все равно нужно будет заменить. До этого перестрахуйтесь и сделайте резервную копию данных с телефона на случай, если телефон перестанет работать.

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