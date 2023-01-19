Отмечается, что с таким экраном пользователям точно хватит яркости при любых условиях применения смартфона.

Яркость дисплея является немаловажным фактором при выборе смартфона, хотя при покупке обычно в первую очередь обращают внимание на дизайн и "начинку".

В недавнем сообщении в соцсетях основатель Xiaomi Лэй Цзюнь отметил, что экран Xiaomi 13 имеет рекордно высокий уровень яркости среди Android-устройств. Его слова приводит портал Gizchina.

Согласно сообщению Лэя Цзюня, пиковая яркость всей линейки Xiaomi 13 достигает 1900 нит. При этом в обычных условиях экран смартфонов работает при максимальной яркости в 1200 нит. Флагманский гаджет компании оснащен новейшим OLED-экраном Samsung E6 с инновационным материалом E6, который представляет собой подложку экрана шестого поколения. Для OLED-панелей такая подложка является ключевой технологией, поскольку она напрямую определяет качество отображения.

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Для сравнения, топовый Samsung Galaxy S22 Ultra оснащен экраном с пиковой яркостью 1750 нит, а Pro-версия iPhone 14 в максимальных значениях демонстрирует 2000 нит, однако его средняя яркость равна всего 1000 нит, что на 200 нит меньше, чем в Xiaomi 13.

Если говорить о других улучшениях, то отдельно стоит выделить автономность Xiaomi 13, которая, согласно тестам, составляет 1,37 дня. По этому показателю новый смартфон Xiaomi превосходит последние айфоны, время автономной работы которых достигает 1,28 дня. Так что можно говорить о еще одном достижении китайского вендора.

Подробнее про линейку смартфонов Xiaomi 13

В нее вошло две модели – Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Они отличаются по дизайну, но обе получили новый процессор Snapdragon 8 Gen 2 и оптику Leica.

Младшая модель с 6.36-дюймовой матрицей отчасти походит на последние версии iPhone за счет плоских граней и расположения камер, а у старшей края скругленные и экран-водопад диагональю 6.73 дюйма. Экраны смартфонов предлагает 120 Гц и пиковую яркость до 1900 нит.

Вместе с тем выросли и ценники. Стоимость Xiaomi 13 начинается от 3999 юаней (~21 000 грн) за модель 8+128 ГБ, а Xiaomi 13 Pro – от 4999 юаней (~26 4000 грн).

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