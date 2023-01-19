Эти устройства с прекрасным соотношением цены и качества, которые при этом обладают достойным функционалом.

Редакция портала Gizchina составила топ смартфонов, доступных для покупки в начале 2023 года по цене от 300 до 600 долларов. Эти устройства с прекрасным соотношением цены и качества, которые при этом обладают достойным функционалом.

В список попали модели от Xiaomi, Honor, Oppo, Samsung и Google.

В категории смартфонов стоимостью менее $300 расположились Samsung Galaxy A33, Redmi Note 10 Pro и Note 11, а также Oppo Reno 7. Отмечается, что Note 10 Pro предлагает AMOLED-экран с частотой 120 Гц и камеру с разрешением 108 Мп, а модель Oppo может похвастаться двухдневной автономностью.

Среди смартфонов с ценником до $400 выделили Samsung Galaxy A53 и Honor 50. Это устройства среднего уровня, которые могут похвастаться мощной батареей, неплохой производительностью и флагманскими "фишками". Например, Honor 50 имеет качественный экран с закруглениями, а Samsung получил защиту от воды и пыли. Видео дня

Телефоны, стоящие подороже, до $500, возглавили Pixel 6 и Oppo Reno 8. Главной отличительной особенностью смартфона Google является его фотовозможности – в этом ценовом сегменте ему нет равных на рынке.

Закрывают список смартфоны стоимостью до $600 – Samsung Galaxy S21 FE и Xiaomi 11T Pro. Оба получили топовую "начинку" и камеры, 120-герцовые AMOLED-экраны и длительное время автономной работы.

Лучшие смартфоны 2022 года: они еще долго будут актуальны

По мнению большинства журналистов и обозревателей, абсолютно лучшим смартфоном 2022 года стал Pixel 7 Pro от Google. Он выделяется на фоне конкурентов запоминающимся дизайном, производительным чипсетом Tensor G2 и первоклассным софтом.

В то же время "бюджетник" Pixel 6a был признан лучшим камерофоном 2022 года среди пользователей. При этом он обошел более дорогие флагманы в лице iPhone 14 Pro Max и Galaxy S22 Ultra.

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