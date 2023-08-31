iPhone 15 Ultra может выйти на месяц позже более дешевых версий, а раздобыть ее на старте возможно будет не так просто.

Apple столкнулась с рядом трудностей, при работе над новыми Айфонами, презентация которых запланирована на 12 сентября. Из-за перебоев в поставке компонентов самая топовая и дорогая модель iPhone 15 Ultra появится в наличии в магазинах гораздо позже других.

Эта информация поступила от авторитетного инсайдера Минг-Чи Куо, на счету которого не один правдивый слив информации. По его словами, за решение выделить одну из моделей большим количеством уникальных функций, Apple поплатилась задержкой старта массового производства.

В первую очередь речь идет о рамке из титана, который компания ранее никогда не использовала в корпусе iPhone. Это более капризный материал, поэтому поставщик банально не справляется с производством достаточного количества рамок, которые отвечали бы установленному стандарту качества.

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В новых сообщениях отмечается, что изначально инженеры Apple планировали избавиться в новых iPhone от всех физических кнопок, заменив их сенсорными, но в дальнейшем они отказались от этой идеи из-за производственных сложностей.

Так что, как утверждает Минг-Чи Куо, iPhone 15 Ultra может появиться в продаже на 3-4 недели позже более простых моделей, а раздобыть его на старте возможно будет не так просто.

Что известно об iPhone 15 Ultrа

Как ожидается, звездой сентябрьского ивента станет iPhone 15 Ultra с титановым корпусом и камерой-перископом. При этом стоить эта модель будет минимум $1100. Приставкой Ultra Apple хочет еще больше подчеркнуть "премиальность" самого дорогого айфона в линейке, как это обычно делают Android-производители.

Слухи о iPhone 15 Ultra ходят еще с начала года. Он либо придет на смену 15 Pro Max, либо – станет пятой моделью в линейке этого года. Как будет на самом деле, узнаем через две недели.

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