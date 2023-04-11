Ожидается, что iPhone 15 Ultra предложит перископную телекамеру, двойную селфи-камеру и титановую заднюю панель с загнутыми гранями.

Осенью 2023 года Apple представит самый дорогой смартфон в своей истории, сообщают китайские СМИ. По данным источника, стоимость iPhone 15 Ultra с титановым корпусом составит около 20 тыс. юаней (~105 тыс. грн.).

Приставкой Ultra Apple хочет еще больше подчеркнуть "премиальность" самого дорогого айфона в линейке, как это обычно делают Android-производители. Например, Xiaomi 12S Ultra или Galaxy S23 Ultra во многом превосходят номерные и Pro-модели в плане "железа".

Аpple, как сообщают источники, последует их примеру и переименует модель Pro Max в Ultra, чтобы показать разрыв между этими двумя моделями.

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Для сравнения, iPhone 14 Pro Max в Китае стартует с 9000 юаней – то есть речь идет об удорожании более чем вдвое. Возможно, речь идет о самой дорогой версии iPhone 15 Ultra с 1 ТБ в топе, хотя и в этом случае цена кажется огромной, так как самый дорогой iPhone 14 Pro Max в Поднебесной обойдется в 13.5 тыс. юаней.

Ожидается, что iPhone 15 Ultra предложит перископную телекамеру, двойную селфи-камеру и титановую заднюю панель с загнутыми гранями, аналогичной той, которая стоит в Apple Watch Ultra. Также эта модель получит в два раза больше встроенной памяти, то есть начальная версия стартует сразу с 256 ГБ.

Ранее несколько источников уже подтвердили, что в 2023 году Apple планирует выпустить флагманский Айфон под новым названием и с уникальными фишками. Он придет на смену топовому iPhone Pro Max и будет называться iPhone 15 Ultra.

Три гаджета, которые мы ожидаем от Apple этой весной

В начале марте компания представила "желтый" iPhone 14, а до конца лета ожидается премьера 15-дюймового MacBook Air на чипе М2 и Mac Pro тоже с чипом M2. Также весной-летом Apple выпустит специальную версию AirPods Pro с USB-C вместо Lightning. Ходят слухи и о втором поколении AirPods Max.

Традиционно, главная презентация компании пройдет осенью. На ней покажут смартфоны iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, Apple Watch Series 9 и, скорее всего, новые планшеты.

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