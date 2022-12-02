Из-за отсутствия энергоснабжения в большинстве областей Украины до сих пор сохраняется сложная ситуация с работой мобильных сетей всех операторов.

Из-за вражеских обстрелов критической инфраструктуры Украины 23 ноября не работало 60% сети мобильного оператора "Киевстар".

Как сообщил в Facebook президент оператора Александр Комаров, обстрел спровоцировал самый крупный антирекорд в работе сети с начала войны.

"Обстрел объектов критической инфраструктуры Украины 23 ноября спровоцировал новый антирекорд в работе сети "Киевстар" с начала полномасштабной войны — на пике не работало более 60% сети", — написал Комаров.

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Комаров подчеркнул, что из-за отсутствия энергоснабжения в большинстве областей Украины до сих пор сохраняется сложная ситуация с работой мобильных сетей всех операторов.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты били по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября в Украине начался энергетический блэкаут. В связи с массовыми отключениями света снять наличные в банкоматах было невозможно. Также невозможно было расплатиться за покупки банковской картой, терминалы в магазинах не работали. Возле банкоматов выстраивались километровые очереди.

В Украине начались проблемы с мобильной связью и интернетом. 24 ноября "легли" 60% базовых станций мобильных операторов. Связь пропала почти на всей территории страны.

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