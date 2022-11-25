Можно заранее установить на телефон мессенджеры, которые работают по принципу рации, чтобы поддерживать связь, если исчезнет сеть.

КГГА обнародовала список советов, которые помогут украинцам оставаться на связи в условиях почти полного отсутствия связи.

Как говорится в сообщении ведомства, надо использовать фиксированные сети связи. Если не работает сеть вашего оператора, стоит воспользоваться национальным роумингом.

Также украинцам советуют загрузить всю необходимую информацию в память смартфона или записать на бумажке. Стоит отдавать предпочтение текстовым сообщениям перед звонками и видеозвонками.

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Кроме того, стоит сократить все разговоры до минимума, так как, возможно, в это же время кто-то пытается использовать сеть, чтобы вызвать спасателей или скорую.

Также украинцам советуют установить ограничения трафика в настройках приложений и наименьшее разрешение в настройках видео на Youtube. Стоит выключить режим автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах: Настройки мессенджера → Данные и хранилище или файлы Мультимедиа → Отключите опцию "Фоновая загрузка" в разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа".

Чтобы вызвать ГСЧС, звоните 112. Если мощности сети недостаточно, отправьте сообщение близким с просьбой позвонить. Можно заранее установить на телефон мессенджеры, которые работают по принципу рации, чтобы держать связь, если исчезнет сеть.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциях, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября в Украине начался энергетический блэкаут. В связи с массовыми отключениями света снять наличные в банкоматах невозможно. Также невозможно расплатиться за покупки банковской картой, терминалы в магазинах не работают. Возле банкоматов выстраиваются километровые очереди.

В Украине начались проблемы с мобильной связью и интернетом. 24 ноября "легли" 60% базовых станций мобильных операторов. Связь пропала почти на всей территории страны.

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