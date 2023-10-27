Поддержка спутниковой связи на смартфонах Apple появилась еще в iPhone 14, но доступна лишь в некоторых странах.

Бренд Samsung вслед за Apple и Huawei готовится к внедрению двусторонней спутниковой коммуникационной системы в свою будущую линейку Galaxy S24.

Согласно последней информации, компания уже все протестировала и "провела техническую подготовку для обеспечения связи с использованием спутников". Однако пока непонятно, все ли модели получат эту функцию или только самый дорогой Galaxy S24 Ultra.

Как известно, Samsung анонсировала технологию двухсторонней спутниковой связи еще в начале 2023 года, однако пока не реализовала ее ни в одном своем мобильном гаджете.

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Если для корейского гиганта эта "фишка" будет новой, то в индустрии она уже используется. Поддержка спутниковой связи появилась еще в iPhone 14, а в текущем году она реализована в iPhone 15. Huawei тоже внедрила эту фичу, но пошла дальше: ее флагманы Mate 60 позволяют не только обмениваться SMS, но и звонить с использованием спутниковой связи.

Однако если спутниковая связь в iPhone работает лишь в нескольких странах, то в случае с Huawei она и вовсе эксклюзив для Китая. Если Samsung развернет ее массово, Galaxy S24 обещают быть самым интересными новинками 2024-го.

Что еще известно о Galaxy S24

Похоже, Samsung собирается реализовать в новой флагманской линейке все самые последние тренды и нововведения. Как минимум, мы уже слышали о титановой рамке, суперузкой рамке и рекордных 2 Гбайтах памяти.

Также Galaxy S24 будут "самыми умными" смартфонами на рынке. В Samsung делают большую ставку на искусственный интеллект и функционал ChatGPT и Google Bard. Например, пользователи смогут создавать изображения по текстовому описанию.

Ранее стали известны все ключевые характеристики топового S24 Ultra. Если информация достоверна, то пользователей ждет куда больше нововведений, чем при переходе с S22 Ultra на S23 Ultra. Презентация ожидается в начале 2024 года, в январе или феврале.

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