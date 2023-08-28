Нововведение появится вместе с публичным релизом Android 14 и будет доступно более чем в 150 странах мира.

Уже фактически подтверждено, что в Android-смартфонах с публичным релизом Android 14 появится спутниковая связь. Теперь появилась информация, как именно будет работать новая опция.

Важно подчеркнуть, что пока что речь не идет о голосовых звонках, доступе к СМС или соцсетям. Как сообщает портал The Verge, нововведение позволит пользователям подавать экстренные сигналы SOS через спутниковую систему Garmin в случае отсутствия сотового покрытия.

Для этого будет использоваться встроенное приложение Google Messages, которое в локализованных устройствах называется "Сообщения". При этом отмечается, что стоимость услуги будет платной, но подробности пока не раскрывается.

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Аналогичную функцию в свои смартфоны еще в 2022 году внедрила Apple. Однако в ее реализации "Экстренный вызов — SOS по спутниковой связи" на iPhone 14 работает лишь в нескольких странах, тогда как спутниковая служба SOS от Garmin будет доступной в более чем в 150 странах, охватывая все семь континентов.

При этом, отмечается, что для отправки сообщений через спутниковую связь смартфон должен быть оборудован соответствующим модемом, а он появится только в новых устройствах. Поэтому, чтобы оценить эту фичу, придется "обновить" смартфон.

Еще из интересного в Android 14 обещают режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора, как на iOS.

Первыми ОС получат устройства Pixel и Samsung Galaxy. А уже сейчас бета-версию Android 14 можно проверить на смартфонах Google. Ранее УНИАН собрал все (подтвержденные на сегодня) смартфоны, которые смогут обновиться до Android 14.

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