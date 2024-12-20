Google выпустила экспериментальную версию нейросети Gemini под названием 2.0 Flash Thinking, умеющую "рассуждать". Она станет прямым аналогом GPT-o1 от OpenAI, представленной ранее в этом году.
В процессе поиска ответа на запрос пользователя новая ИИ-модель Google подробно "озвучивает" свои шаги, необходимые для поиска ответов, подобно человеку, мыслящему вслух. Такие действия позволяют алгоритму разбивать сложные задачи на более мелкие, что приводит к более точным и надежным результатам, рассказали в компании.
Один из демонстрационных примеров работы Gemini 2.0 Flash Thinking включал в себя решение задачи по физике – ИИ последовательно "обдумывал" ряд шагов, прежде чем предложить решение.
Опробовать Gemini 2.0 Flash Thinking можно на платформе AI Studio. В первую очередь нейросеть направлена на работу с задачами по программированию, математике и физике. В компании отметили, что это лишь "первый шаг в развитии возможностей рассуждений".
В последнее время в сфере ИИ произошло немало важных обновлений: в начале декабря Google выпустила мощный ИИ Gemini 2.0 и инструмент для сверхсложных запросов. Между тем, OpenAI открыла доступ к поисковым инструментам ChatGPT Search всем пользователям чат-бота.
Недавно в OpenAI также запустили нейросеть Sora, которая генерирует реалистичные видео по текстовому описанию. Инструмент доступен всем подписчикам ChatGPT Plus и ChatGPT Pro.
Новое исследование показало, что чат-боты с ИИ все больше напоминают человеческий мозг. Подтвердилась гипотеза о том, что развиваясь, текстовые нейросети не только работают лучше, но и приобретают больше схожих черт с мозгом.