Экспериментальная модель Gemini 2.0 Flash Thinking подробно описывает шаги, необходимые для поиска ответов.

Google выпустила экспериментальную версию нейросети Gemini под названием 2.0 Flash Thinking, умеющую "рассуждать". Она станет прямым аналогом GPT-o1 от OpenAI, представленной ранее в этом году.

В процессе поиска ответа на запрос пользователя новая ИИ-модель Google подробно "озвучивает" свои шаги, необходимые для поиска ответов, подобно человеку, мыслящему вслух. Такие действия позволяют алгоритму разбивать сложные задачи на более мелкие, что приводит к более точным и надежным результатам, рассказали в компании.

Один из демонстрационных примеров работы Gemini 2.0 Flash Thinking включал в себя решение задачи по физике – ИИ последовательно "обдумывал" ряд шагов, прежде чем предложить решение.

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Опробовать Gemini 2.0 Flash Thinking можно на платформе AI Studio. В первую очередь нейросеть направлена на работу с задачами по программированию, математике и физике. В компании отметили, что это лишь "первый шаг в развитии возможностей рассуждений".

В последнее время в сфере ИИ произошло немало важных обновлений: в начале декабря Google выпустила мощный ИИ Gemini 2.0 и инструмент для сверхсложных запросов. Между тем, OpenAI открыла доступ к поисковым инструментам ChatGPT Search всем пользователям чат-бота.

Недавно в OpenAI также запустили нейросеть Sora, которая генерирует реалистичные видео по текстовому описанию. Инструмент доступен всем подписчикам ChatGPT Plus и ChatGPT Pro.

Новое исследование показало, что чат-боты с ИИ все больше напоминают человеческий мозг. Подтвердилась гипотеза о том, что развиваясь, текстовые нейросети не только работают лучше, но и приобретают больше схожих черт с мозгом.

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