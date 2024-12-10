Инструмент доступен всем подписчикам ChatGPT Plus и ChatGPT Pro.

Компания OpenAI запустила нейросеть, которая генерирует реалистичные видео по текстовому описанию. Разработка получила название Sora в честь японского слова "небо".

Главное отличие Sora от аналогичных существующих моделей заключается в том, что она генерирует целые видео сразу, вместо того, чтобы объединять их покадрово. Пользователи смогут создавать ролики с разрешением до 1080p, продолжительностью до 20 секунд и в широкоэкранном, вертикальном или квадратном форматах, пишет The Verge.

В OpenAI подчеркнули, что при генерации Sora учитывает физические свойства объектов и их взаимодействие друг с другом, благодаря чему получаются натуральные видеоролики с естественными анимациями. Причем чем конкретнее подсказки пользователя, тем более реалистичным будет результат.

Примечательно, что инструмент запущена не в рамках ChatGPT, платформы чат-ботов OpenAI, а на отдельном сайте. Пока у Sora нет бесплатной версии, предлагаются два платных тарифа – фактически это подписки на ChatGPT:

ChatGPT Plus: $20 в месяц, до 50 генераций роликов в месяц. Разрешение до 720p, продолжительность до 5 секунд.

ChatGPT Pro: $200 в месяц, до 500 генераций в месяц. Разрешение до 1080p, продолжительность до 20 секунд, загрузка без водяного знака

Доступ к Sora откроется в ближайшее время всем пользователям. Многие уже могут ее протестировать.

Sora – не первая нейросеть, генерирующая реалистичные видео по тексту. Летом 2023 года создатели Stable Diffusion открыли доступ к своей новой нейросети Gen-2. Она тоже создает видеоролики по текстовому описанию, серии фотографий или на основе другого видео. Но качество роликов и детализация объектов остается невысоким.

На днях OpenAI выпустила самую мощную и самую дорогую версию ChatGPT. Она работает медленнее, чем другие модели, зато выдает более надежные, точные и исчерпывающие ответы, а также умеет "рассуждать".

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