Замена Google: ИИ-поисковик на базе ChatGPT стал доступен всем пользователям

Он умеет сам определять, когда нужно выйти в интернет в поисках ответа, а когда достаточно обратиться к собственной базе данных.

Компания OpenAI открыла доступ к поисковым инструментам ChatGPT Search всем пользователям чат-бота. Ранее этот инструмент был доступен только платным подписчикам Plus и Team.

Особенность ИИ-поисковика перед "гугловским" – интеллектуальный подход к поиску: ChatGPT самостоятельно определяет, когда нужно искать информацию в интернете, а когда достаточно обратиться к собственной базе данных. Поисковик ответит со ссылками на веб-источники, а в новом чате можно задать уточняющие вопросы.

Доступ к ChatGPT Search появляется в поле для ввода текста на главном экране сайта или в мобильном приложении. Для этого нужно ввести запрос и нажать на соответствующую иконку в виде глобуса.

Видео дня

Поисковую систему от OpenAI можно как использовать в виде отдельного сервиса на сайте компании, так и непосредственно в браузере – например, для Google Chrome уже имеется отдельное расширение.

Кроме того, сам чат-бот стал работать эффективнее и быстрее, говорят в OpenAI. Особое внимание уделили мобильному приложению – в нем поиск стал похож на привычные поисковые системы. Также в ближайшие дни станет доступна поддержка продвинутого голосового режима ChatGPT: он способен улавливать разные интонации и соответствующим образом корректировать свои ответы.

Ранее в этом месяце OpenAI запустила нейросеть Sora, которая генерирует реалистичные видео по текстовому описанию. Инструмент доступен всем подписчикам ChatGPT Plus и ChatGPT Pro.

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