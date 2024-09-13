OpenAI выпустила первую версию ИИ с 'мозгом' на уровне доктора наук

По словам разработчиков, наиболее важные области прогресса в сфере ИИ будут связаны со способностью рассуждать.

OpenAI выпустила новую модель искусственного интеллекта ChatGPT, которая получила название o1. Это первая из семейства "рассуждающих" нейросетей, которые обучены отвечать на сложные вопросы быстрее людей за счет улучшенных алгоритмов обработки информации.

Как пишет The Verge, новая ИИ-модель превосходит все предыдущие версии в решении многошаговых задач и написании кода. Сейчас GPT-o1 отвечает на уровне доктора научных дисциплин. С другой стороны, она дороже и медленнее выдает ответы. Поэтому для повседневных вопросов пока лучше использовать старые версии.

Разработчики утверждают, что o1 учится оттачивать свой мыслительный процесс, совершенствовать применяемые стратегии и корректировать собственные ошибки. Более того, пользователи могут проследить ход рассуждений, который привел модель к ее ответу.

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В онлайн-соревновании по программированию Codeforces, эта новая модель достигла 89-го процентиля участников, а после следующего обновления будет работать "аналогично аспирантам при решении сложных контрольных задач по физике, химии и биологии", обещают создатели из OpenAI. На отборочном туре Международной математической олимпиады o1 успешно решила 83% задач, тогда как GPT-4 справился лишь с 13%.

Новая ИИ-модель уже доступна пользователям ChatGPT в виде превью-версии. Для запуска нужна подписка Plus и Team. Без подписки в будущем доступ откроют к o1-mini. Это упрощенная версия OpenAI o1, которая может обрабатывать меньший объем данных. Как сообщал УНИАН, в конце июля OpenAI представила собственную поисковую систему на основе искуственного интеллекта. Особенность SearchGPT – не просто выдавать перечень ссылок, но и пытаться организовать и осмыслить их. Это делает его серьезной угрозой для Google.

А до конца 2024 года OpenAI намерена запустить ChatGPT-5, которая обещает произвести революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые человек сможет придумать. Это сделает ее неотличимой от человека.

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