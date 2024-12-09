Устройство, внешне напоминающее миниатюрный кулон, весит всего 27 грамм и снабжено камерой с искусственным интеллектом.

На онлайн-площадке Kickstarter, где умельцы собирают деньги на свои проекты, запустили новый "умный" девайс, который поможет похудеть без утомительного подсчета калорий и ведения дневника. На него обратил внимание портал New Atlas.

Устройство, внешне напоминающее миниатюрный кулон, называется Drop и весит всего 27 грамм. Внутри него установлена камера, которая с помощью искусственного интеллекта (ИИ) фиксирует, что ест пользователь и передает данные на смартфон для дальнейшего анализа.

Ключевой особенностью Drop является то, что он не только определяет состав блюда, но и предоставляет точные данные о калориях, белках, углеводах и т.д, используя обучающиеся алгоритмы. С течением времени девайс обучается и подсчитывает пищевую ценность все лучше и лучше.

Разработчики отмечают, что точность распознавания продуктов находится на уровне 92%, а батарея продержится 16 часов без подзарядки; фактически Drop придется каждый день. Мобильное приложение iOS и Android, которое не требует подписки, не только покажет собранную статистику, но и даст персонализированные советы, рецепты и даже планы тренировок.

Стоимость одного устройства на Kickstarter составит 199 долларов (около 8000 грн), доставляться оно будет по всему миру. Релиз запланирован на начало 2025 года.

Ранее на Kickstarter стал популярным гаджет, превращающий смартфон в профессиональную камеру. Пользователи могут вручную или автоматически выбирать между настройками ISO от 100 до 12 800, устанавливать выдержку от 10 секунд до 1/8000 секунды и баланс белого от 2600K до 8600K

В то же время социальная сеть X Илона Маска открыла бесплатный доступ к фирменному чат-боту Grok для всех пользователей. ИИ выдает ответы на текстовые запросы немного быстрее, чем ChatGPT 4o, умеет генерировать картинки высокого качества и работать с кодом.

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