Гаджет, превращающий смартфон в профессиональную камеру, произвел фурор в сети

Проект за несколько дней собрал более 150 000 долларов на краудфайдинге, хотя авторы просили всего $10 тысяч.

На краундфандинговой платформе Kickstarter, где энтузиасты собирают деньги на свои проекты, появился интересный гаджет под названием SwitchLens. Он присоединяется к смартфону и делает из него полноценную камеру.

Сегодняшние смартфоны уже способны выдавать снимки высокого качества, но они все же не сравнятся с полноценной камерой микро 4:3. Авторы проекта уверяют, что их разработка позволит преодолеть разрыв между мобильной и профессиональной фотографией.

В отличие от других продуктов, которые обещают приблизить любой смартфон в камеру профессионального уровня, SwitchLens имеет в арсенале более мощные объективы M43 и 1-дюймовый сенсор Sony Type 1. Это позволяет делать снимки в разрешении 5592 x 3710 пикселей в формате RAW или JPG, а также снимать видео в 4K и 60 кадров в секунду.

Аксессуар подключается к задней части iPhone с MagSafe или Android-смартфона с поддержкой Qi2. После он устанавливает беспроводное соединение с фирменным приложением на смартфоне через Wi-Fi, позволяя использовать экран смартфона для настройки и кадрирования.

Пользователи могут вручную или автоматически выбирать между настройками ISO от 100 до 12 800, устанавливать выдержку от 10 секунд до 1/8000 секунды и баланс белого от 2600K до 8600K. Изображения сохраняются на SD-карте до 1.5 ТБ, на смартфоне или на обоих девайсах одновременно.

Пользователи оценили идею стартапа – проект за пару дней собрал более 150 000 долларов на Kickstarter, хотя авторы просили всего $10 тысяч. Сейчас минимальная стоимость $199, после этапа краудфандинга повысится до $329. Доставка девайса покупателям начнется в ноябре.

По версии специалистов DxOMark, лучшим камерофоном на сегодня является Huawei Pura70 Ultra. Девайс подходит для всех типов фотосъемки и условий освещения, будь то на улице, в помещении или при слабом освещении. Что касается iPhone 15 Pro, то он не попал даже в топ-5.

Вероятно, в связи с этим, премиальные модели iPhone 16 получат еще более профессиональные камеры, чем когда-либо. Инсайдеры назвали 4 причины, почему стоит дождаться iPhone 16 Pro и не покупать iPhone 15 Pro.

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