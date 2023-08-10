Жители Восточной Европы, как правило, предпочитают недорогие Android-смартфоны.

В сети появилась занимательная статистика, которая демонстрирует, насколько смартфоны Apple популярны в разных уголках Европы. Не все так однозначно, хотя прослеживается тенденция – в более богатых странах Айфоны выбирают чаще, чем Android-гаджеты.

По графику видно, что жители обеспеченных стран на северо-западе континента чаще всего выбирают яблочные смартфоны – к ним относится Великобритания, Норвегия, Швеция, Франция. А вот жители стран, расположенных на востоке, преимущественно отдают предпочтение Android.

К странам Европы, где айфоны пользуются меньшей всего популярностью (на один iPhone приходится 10 Андроидов), относятся Украина, Польша, Венгрия, Болгария и другие.

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Похожей статистикой делился Viber в марте этого года. Согласно полученным данным, 81 процент украинцев "сидят" на Android. Что касается iOS-юзеров, то на февраль 2023 года их доля составляет 19% – рост за год на 2 процента.

Что касается конкретных моделей, то десятка состоит исключительно из Redmi и Айфонов. Самым популярным смартфоном в Украине на сегодня является Redmi 9A, на втором месте – iPhone 11.

В то время, как новые iPhone 2023 года рекордно подорожают, рынок доступных Android-смартфонов каждый день пополняется новыми моделями и все больше недорогих девайсов обладают адекватными за свои деньги спецификациями. УНИАН делился топом лучших смартфонов 2023 года по соотношению цены и производительности.

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