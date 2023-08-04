В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – Red Magic 8S Pro.

Вслед за "народным" и рейтингом самых мощных Android-смартфонов, команда бенчмарка AnTuTu обновила список лучших девайсов по соотношению цены и производительности. Они способны предложить максимум функционала за наименьшую цену.

Как отмечают эксперты рейтинга, летом 2023 рынок бюджетных и телефонов среднего уровня "захватили" модели Xiaomi и его суббренда Redmi. Кроме того, в июле в рейтинге более чем успешно дебютировали новички Nubia и RedMagic.

Cреди моделей, которые можно купить до 300 долларов, лидером стал Redmi Note 12 Turbo. Сразу за ним идет OnePlus Ace Racing Edition. Замыкает топ-3 Redmi Note 12T Pro.

В ценном сегменте до 450 долларов снова в лидерах смартфон от Xiaomi – это Redmi K60. На втором месте – Nubia Z50, а Xiaomi 12S замыкает тройку.

Раздел до 600 долларов возглавляет iQOO Neo8 Pro на базе топового процессора Mediatek Dimensity 9200+. Правда, всего на 0,1 балла от него отстал Redmi K60 Pro на Snapdragon 8 Gen 2. Третье же место занял новенький Nubia Z50S Pro.

В категории 600 долларов и выше лидируют Red Magic 8S Pro, Oppo Find X6 и Vivo X90 Pro. Как отметили в AnTuTu, аппарат Red Magic оснащен разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 2 и способен удовлетворить даже самого требовательного пользователя.

Видео дня

Ранее в этом месяце Xiaomi представила на рынке один из самых дешевых смартфонов. У новинки оптимальный процессор Snapdragon 4 Gen 2, экран на 6,79" и основной датчик на 50 Мп – и все это по цене дешевле 5000 грн.

А если вы в ожидании нового айфона, то ранее стало известно, что презентация iPhone 15 состоится 13 сентября. Однако в продаже новинки появятся только в октябре.

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