Он оптимален для работы, игр и фото, но при этом не имеет бесполезных косметических функций, как линейка "айфонов" из 2022 года.

Смартфон iPhone 11 Pro Max назвали лучшим айфоном "за свои деньги" для покупки в 2023 году – как для себя, так и в качестве подарка. Он оптимален для работы, игр и фото, но при этом не имеет бесполезных косметических функций, как линейка "айфонов" из 2022 года.

Об этом рассказал журналист популярного портала 9To5Mac. Он отметил, что дисплей его iPhone 14 Pro Max выгорел, из-за чего на время ремонта он начал пользоваться iPhone 11 Pro Max." Честно говоря, я не так уж много и потерял", – говориться в заметке.

Журналист заметил, что флагман Apple поколения 2019 года имеет идеальные габариты – 6,5-дюймовый OLED-дисплей хоть и крупный, но не возмутительно гигантский, как у 14 Pro Max. По его мнению, нынешние "айфоны" очень неудобно держать без чехла.

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За производительность отвечает процессор A13 Bionic, который и в 2023 году работает крайне шустро, с минимум глюков и лагов. Журналист установил бета-версию iOS 17, которая тоже работает без нареканий.

Также iPhone 11 Pro Max может предложить Face ID, очень крутую основную камеру с объективами на 12 мегапикселей каждый и ночным режимом, и аккумулятор, который надо заряжать реже чем раз в день – даже когда он немножечко просел.

В заключении журналист 9To5Mac отметил, что последние поколения "айфонов" не имеют по-настоящему важных технических улучшений, чтобы покупать новый смартфон каждый год. "Глядя на мой iPhone 11 Pro Max, я уверен, что большинство людей, которые все еще используют его, по-прежнему им очень довольны", — добавил он.

А тем временем до презентации новой линейки iPhone 15 остается чуть больше месяца. В этом году традиционная сентябрьская презентация Apple пройдет 13 сентября.

При этом, запуск серии смартфонов iPhone 15 может быть отложен на несколько недель или даже больше. Самое ранее – новинки появятся в октябре, утверждает источник.

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