Глобальная версия отличается от китайской некоторыми моментами.

Компания Huawei представила европейскую версию хитового флагманского смартфона Mate 50 Pro, который дебютировал в Китае на прошлой неделе.

Жители Европы получат идентичный телефон, за исключением некоторых моментов. Во-первых, глобальная версия не поддерживает спутниковую связь. Во-вторых, аппарат работает на базе Android с оболочкой EMUI 13, в то время как в Китае аппарат использует HarmonyOS 3.0.

Технические характеристики остались прежние: 6,74-дюймовая OLED-панель с кадровой частотой 120 Гц и разрешением экрана 2616×1212 пикселей. Под капотом установлен топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 8 ГБ "оперативки" и батареей на 4700 мАч. Мощность зарядки по проводу – 66 Вт, беспроводной – 50 Вт.

Видео дня

Одной из главных "фишек" Mate 50 Pro стала фирменная технология обработки изображений XMAGE. Основная камера способна сама выбирать нужный размер апертуры в зависимости от условий, есть и ручная десятишаговая настройка. Из модулей в системе:

основной 50-Мп с оптической стабилизацией изображения;

13-Мп со сверхширокоугольным объективом;

64-Мп в составе перископной камеры, поддерживает 200-кратный гибридный зум.

Стоимость Huawei Mate 50 Pro составляет 1299 евро (~46 200 грн), а модель оранжевого цвета с задней панелью из веганской кожи обойдется в 1399 евро (~49 000 грн). К слову, в Китае цены на Pro-модель начинаются с 6799 юаней (около 35 000 грн).

Предлагаем на заметку парочку любопытных новинок Huawei

Ранее Huawei представила свой аналог AirTag, но просят за нее втрое дешевле оригинальной метки Apple. Корпус устройства защищен от пыли и влаги по стандарту IP67. Внутри батарейка CR2032, которой хватит до года автономной работы.

Позже в этом месяце в продажу поступит MatePad Pro 11 – это аналог iPad Pro, но на $200 дешевле. Производитель отмечает, что это самый легкий 11-дюймовый планшет на рынке.

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