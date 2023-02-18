Утверждается, что одного заряда батареи хватает на 5 дней и 3 часа работы.

Автономность – одна из ключевых характеристик при выборе смартфона. Если батарея будет быстро садиться, нет никакого смысла в навороченном процессоре или топовом наборе камер.

Лаборатория DXOMARK, которая регулярно тестирует смартфоны по разным критериям, обновила рейтинг наиболее автономных устройств на начало 2023 года.

Чемпионом "автономности" назвали вышедший недавно Honor X7a, который оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч. Утверждается, что одного заряда батареи хватает на 5 дней и 3 часа работы. Если брать активный режим по 7 часов сутки, то заряда хватит на 52 часа – смартфон можно смело использовать пару суток без подзарядки.

Второе место отдали вышедшему еще в 2021 году Vivo Y72 со временем автономной работы в пять дней. Увеличив интенсивность использования до 7 часов в день, владельцы получают до 54 часов работы.

Замыкает тройку самых автономных смартфонов модель Oppo A77 с показателем 4 дня и 6 часов. Аккумулятора в нем хватит на 47 часов в высокоинтенсивном режиме использования по 7 часов в день.

На четвертом и пятом местах оказались Honor X8 5G и Honor Magic5 Lite: 4 дня и 3 часа против 3 дней и 2 часов соответственно. Но второй смартфон при этом заряжается быстрее: с 0 до 100% за 1 час и 51 минуту, тогда как модели X8 нужно 2 часа и 12 минуты для этого.

Видео дня

Топ-10 самых автономных смартфонов завершают:

Samsung Galaxy M51

Redmi Note 11S

Honor X9a

Redmi Note 10

Samsung Galaxy A13

Подробней о Honor X7a

Помимо топовой автономности, смартфон оснащен большим 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц и неплохим процессором MediaTek Helio G37. Также есть 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.

Из остального можно выделить 22-ваттную зарядку, 50-Мп основную камеру и Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1. Что примечательно, в Китае за новинку просят всего 116 долларов. На AliExpress девайс еще не появился, но это лишь вопрос времени.

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