Автономность – одна из ключевых характеристик при выборе смартфона. Если батарея будет быстро садиться, нет никакого смысла в навороченном процессоре или топовом наборе камер.
Лаборатория DXOMARK, которая регулярно тестирует смартфоны по разным критериям, обновила рейтинг наиболее автономных устройств на начало 2023 года.
- Чемпионом "автономности" назвали вышедший недавно Honor X7a, который оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч. Утверждается, что одного заряда батареи хватает на 5 дней и 3 часа работы. Если брать активный режим по 7 часов сутки, то заряда хватит на 52 часа – смартфон можно смело использовать пару суток без подзарядки.
- Второе место отдали вышедшему еще в 2021 году Vivo Y72 со временем автономной работы в пять дней. Увеличив интенсивность использования до 7 часов в день, владельцы получают до 54 часов работы.
- Замыкает тройку самых автономных смартфонов модель Oppo A77 с показателем 4 дня и 6 часов. Аккумулятора в нем хватит на 47 часов в высокоинтенсивном режиме использования по 7 часов в день.
На четвертом и пятом местах оказались Honor X8 5G и Honor Magic5 Lite: 4 дня и 3 часа против 3 дней и 2 часов соответственно. Но второй смартфон при этом заряжается быстрее: с 0 до 100% за 1 час и 51 минуту, тогда как модели X8 нужно 2 часа и 12 минуты для этого.
Топ-10 самых автономных смартфонов завершают:
- Samsung Galaxy M51
- Redmi Note 11S
- Honor X9a
- Redmi Note 10
- Samsung Galaxy A13
Подробней о Honor X7a
Помимо топовой автономности, смартфон оснащен большим 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц и неплохим процессором MediaTek Helio G37. Также есть 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.
Из остального можно выделить 22-ваттную зарядку, 50-Мп основную камеру и Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1. Что примечательно, в Китае за новинку просят всего 116 долларов. На AliExpress девайс еще не появился, но это лишь вопрос времени.