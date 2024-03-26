В то же время число пользователей iPhone растет уже несколько лет подряд.

Большинство украинцев традиционно предпочитают смартфоны на Android, однако число пользователей, которые выбирают аппараты на iOS растет уже несколько лет подряд. Об этом говорится в свежем исследовании Rakuten Viber.

Согласно данным на февраль 2024 года, 78% украинцев "сидят" на Android. Что касается iOS-юзеров, то сегодня их доля составляет 22% – рост за два года на 5 процента.

Пятерка лидеров мобильного рынка остается неизменной по сравнению с двумя предыдущими годами:

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Samsung Redmi Apple Xiaomi Huawei

Что касается конкретных моделей, то топ-5 состоит исключительно из устройств Xiaomi Redmi и устаревшего iPhone. Самым популярным смартфоном в Украине является Redmi 9A: это ультрабюджетный девайс с 60-герцовым IPS-дисплеем, основной камерой 13-Мп и батареей на 5000 мАч. В топ-5 также попали iPhone 11, Redmi 9C, Redmi Note 9 и Redmi 9.

Отметим, что летом 2023 года Xiaomi добавила Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9A в список "устаревших" девайсов. Это значит, что на обновление прошивки их владельцам больше не стоит рассчитывать. А в системе смартфонов могут быть обнаружены уязвимости, которые не будут исправлены патчами.

Смартфоны Xiaomi всегда выделялись от других смартфонов своей доступной стоимостью и соотношением цены-качества. Но в последние пару лет девайсы китайского бренда стали дорожать, и эта тенденция продолжится в 2024 году.

Ранее в этом месяце Samsung представила новый хитовый середняк Galaxy A55. Эксперты DxOMark очень высоко оценили его дисплей: в глобальном рейтинге он обошел некоторые премиальные модели, включая iPhone 14 Plus, OPPO Find X6 Pro и Google Pixel 7.

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