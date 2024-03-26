Большинство украинцев традиционно предпочитают смартфоны на Android, однако число пользователей, которые выбирают аппараты на iOS растет уже несколько лет подряд. Об этом говорится в свежем исследовании Rakuten Viber.
Согласно данным на февраль 2024 года, 78% украинцев "сидят" на Android. Что касается iOS-юзеров, то сегодня их доля составляет 22% – рост за два года на 5 процента.
Пятерка лидеров мобильного рынка остается неизменной по сравнению с двумя предыдущими годами:
- Samsung
- Redmi
- Apple
- Xiaomi
- Huawei
Что касается конкретных моделей, то топ-5 состоит исключительно из устройств Xiaomi Redmi и устаревшего iPhone. Самым популярным смартфоном в Украине является Redmi 9A: это ультрабюджетный девайс с 60-герцовым IPS-дисплеем, основной камерой 13-Мп и батареей на 5000 мАч. В топ-5 также попали iPhone 11, Redmi 9C, Redmi Note 9 и Redmi 9.
Отметим, что летом 2023 года Xiaomi добавила Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9A в список "устаревших" девайсов. Это значит, что на обновление прошивки их владельцам больше не стоит рассчитывать. А в системе смартфонов могут быть обнаружены уязвимости, которые не будут исправлены патчами.
Смартфоны Xiaomi всегда выделялись от других смартфонов своей доступной стоимостью и соотношением цены-качества. Но в последние пару лет девайсы китайского бренда стали дорожать, и эта тенденция продолжится в 2024 году.
Ранее в этом месяце Samsung представила новый хитовый середняк Galaxy A55. Эксперты DxOMark очень высоко оценили его дисплей: в глобальном рейтинге он обошел некоторые премиальные модели, включая iPhone 14 Plus, OPPO Find X6 Pro и Google Pixel 7.