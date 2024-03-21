Некоторые из них вышли еще пару лет назад, но до сих пор не потеряли своей актуальности.

Сегодня рынок смартфонов буквально переполнен всевозможными вариантами и уже даже дешевле $300 можно купить оптимальный девайс с мощной начинкой и высококлассными функциями.

Редакция портала NY Times подобрала три недорогих Android-телефона, на которые стоит обратить внимание в марте 2024 года.

OnePlus Nord N30 5G

По мнению специалистов, это самый сбалансированный бюджетник на рынке – у него при себе 120-герцовый IPS-дисплей на 6.72 дюйма, актуальный процессор Snapdragon 695 и 8 ГБайт оперативной памяти. А еще гаджет получил батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт.

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Этот бюджетник поддерживает Android 14, а обновления безопасности он будет получать вплоть до 2026 года. За свои деньги – настоящий топ, заключили в NY Times.

Samsung Galaxy A14 5G

На первый взгляд, этот Galaxy имеет скучный, стандартный дизайн, а дисплей собирает больше отпечатков пальцев, чем более дорогие телефоны, но зато он большой, яркий и более отзывчивей, чем можно было бы ожидать всего за 200 долларов

Он также работает под управлением Android 13, и в Samsung обещает еще несколько мажорных обновлений с поддержкой патчами безопасности в течение четырех лет (до начала 2027 года). Большинству бюджетных телефонов повезло получить вдвое меньше.

Samsung Galaxy A03s

Эта модель стоит всего 160 долларов и является самым дешевым смартфоном в текущей линейке Samsung, но она не работает как дешевый аппарат. A03s достаточно быстр, чтобы просматривать веб-страницы, смотреть видео и играть в простые игры.

Традиционно, Samsung не скупится на обновления: этот бюджетник будет обновляться до 2026 года, а это полные 4 года поддержки с момента запуска, что неслыханно для такого дешевого телефона. Конечно, качество сборки уступает по сравнению с Galaxy A14 5G, камера не очень хорошая, но время автономной работы отличное.

Как уже сообщал УНИАН, в 2024 году смартфоны Xiaomi будут стоить еще дороже. Средняя стоимость телефона китайского производителя уже выросла на 19% за прошлый год, и компания будет придерживаться выбранной стратегии.

А этой весной Google должна представить новый бюджетный Pixel 8A. В сети уже раскрыли дизайн и ключевые спецификации аппарата, который обещает стать самым продвинутым "бюджетником" в истории Google.

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