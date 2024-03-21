Средняя стоимость телефона китайского производителя уже выросла на 19% за прошлый год.

Смартфоны Xiaomi всегда выделялись от других смартфонов своей доступной стоимостью и соотношением цены-качества. Но в последние пару лет девайсы китайского бренда стали дорожать и эта тенденция продолжится в 2024 году.

Это следует из финансового отчета Xiaomi за 2023 год. Согласно документам, средняя стоимость смартфона компании на территории Китая за прошлый год выросла на 19%, и компания будет придерживаться выбранной стратегии.

В отчете говорится, что на флагманские устройства производителя пришлось 20% от всех поставок в 2023 году, а в 4-м квартале эта доля увеличилась до 28%. По мнению аналитиков, это указывает на намерение IT-гиганта и дальше делать ставку на премиальные смартфоны. Не остановится и рост цен на устройства в 2024 году.

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Отмечается, что представленный в феврале 2024 флагманский Xiaomi 14 Ultra в Китае стоит 6500 юаней (примерно 800 евро), тогда как его в Европе его цена составила 1500 евро, что дороже, чем за Samsung Galaxy S24 Ultra или iPhone 15 Pro Max.

Осенью 2023 года аналитики говорили, что в ближайшие годы грядет рост цен на Android-смартфоны. Всему причиной – переход на новый чип Snapdragon 8 Gen 4 с "удивительным уровнем производительности". Он будет установлен в самых передовых мобильных гаджетах.

Ранее сегодня Xiaomi представила свой самый красивый смартфон в 2024 году. А еще он первым на рынке получил процессор Snapdragon 8s Gen 3, который является упрощенной версией Snapdragon 8 Gen 3.

А в этом месяце началось развертывание новой оболочки HyperOS для европейских пользователей. Ее получат не только смартфоны, но также планшеты и носимые устройства.

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