В то время, как новые iPhone готовятся перешагнуть психологическую отметку в 1000 долларов, рынок доступных смартфонов каждый день пополняется новыми моделями и все больше недорогих девайсов обладают адекватными за свои деньги спецификациями.
Авторы GizChina отобрали десятку самых сбалансированных смартфонов на рынке из категории "топ за свои деньги" – цены на них варьируются от 250 до 500 долларов.
- iPhone SE 2022 – лучший смартфон Apple "за свои деньги". Гаджет умещается в одной руке, имеет яркий 4,7-дюймовый дисплей, шустрый процессор, качественную камеру и даже поддержку 5G.
- Pixel 6a – самый выгодный смартфон Google. У него компактные габариты, отличный экран, мощный процессор, один из лучших камер в своем классе, а главное – доступный ценник.
- Galaxy A54 5G – один из главных бестселлеров 2022 года, но теперь он стоит еще дешевле. У него один из лучших дисплеев в своем классе, мощный процессор и отличные фотовозможности. А еще есть защита от влаги и пыли, стереодинамики и NFC-модуль.
- Pixel 7a – новинка получила несколько значительных апгрейдов в виде более плавного экрана, быстрой зарядки и увеличенной автономности. А в плане функционала она практически ничем не уступает более дорогому Pixel 7.
- OnePlus Nord 2T 5G – этот смартфон выделяется на фоне конкурентов выдающимися фотовозможностями (50+8+2 мегапикселя) и реактивной зарядкой мощностью 80 Вт, который набирает с 0 до 100% за 19 минут.
- POCO X5 Pro – отличный вариант для тех, кто ценит баланс цены и качества. Он получил процессор Snapdragon 778G, которого точно хватит на любые игры, AMOLED-дисплей 120 Гц, тройную камеру с объективом 108 Мп, а также самый легкий и тонкий корпус в серии POCO X.
- Nothing Phone (1) – что отличает этот телефон средней ценовой категории, так это его уникальный подход к дизайну. Фишкой устройства стала подсветка из 900 светодиодов и дисплей с симметричными рамками. К железу тоже никаких вопросов нет.
- Redmi Note 11 Pro – один из самых сбалансированных среднебюджетников на рынке. Он стоит дешевле $300, однако при этом обладает характеристиками которые можно считать флагманским.
- Xiaomi 12T – самый дорогой смартфон в списке, который все равно предлагает отличное соотношение цены и качества. При цене в $500 покупатели получают один из самых многофункциональных смартфонов, который может конкурировать с некоторыми флагманскими устройствами высшего класса.
- realme 9 Pro Plus – смартфон с флагманскими функциями по доступной цене. Благодаря AMOLED-дисплею, изображение выглядит четко, а частота обновления 90 Гц обеспечивает бесперебойную работу. Кроме того, время автономной работы телефона впечатляет: более 25 часов без подзарядки.
Если вы фанат Xiaomi, УНИАН делился топом лучших моделей китайского производителя для любого бюджета. Выбрать можно как среди моделей Xiaomi, так и Redmi, которая является суббрендом компании.
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