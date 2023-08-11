Производитель обещает, что одного заряда хватит на месяц в режиме ожидания, а общаться можно 20 часов без перерыва.

Культовый бренд Nokia, владельцем которого сегодня является HMD Global, представил новый кнопочный телефон Nokia 130 Music.

Как передает GizChina, главная особенность телефона – мощный динамик. Он располагается на задней части, где обычно находится камера. По сути, телефоном можно пользоваться как колонкой, а люди с ослабленным слухом точно услышат входящий звонок.

Помимо динамика, новинка получила съемный аккумулятор емкостью 1 450 мАч, который легко можно заменить самостоятельно. Производитель обещает, что одного заряда хватает на 30 дней в режиме ожидания, а общаться можно 20 часов без перерыва.

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Также телефон получил экран с диагональю 2,4 дюйма, слот для карты памяти до 32 ГБ, FM-радио и 3,5 мм аудио разъемом под наушники. Корпус телефона изготовлен из износостойкого поликарбоната.

Nokia 130 Musiс доступен в Индии в светло-золотом, темно-синем и фиолетовом цветах по цене 1899 рупий (около 800 грн). На AliExpress пока нет, но это дело времени.

Этим летом у Nokia также вышел смартфон, который можно отремонтировать легко дома. Пользователь без проблем сможет заменить дисплея, аккумулятор и другие компоненты, которые чаще других выходят из строя.

Другой производитель, Samsung, представил накануне свой новый "бюджетник" с огромной автономностью. Модель Galaxy F34 продвигается производителем как "монстр" по многим параметрам – от батареи и камеры до дисплея.

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