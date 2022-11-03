Внезапно, на первом месте списка расположился Xiaomi 12S Ultra, которым пользователи довольны на 95,68%.

Команда бенчмарка AnTuTu обновила ежемесячный рейтинг смартфонов, которые лучше всего удовлетворяют нужды своих владельцев.

По состоянию на октябрь 2022 года гаджеты китайских производителей максимально радуют своих владельцев. Подробности передает издание Gadget Tendency.

Список возглавила модель Xiaomi 12S Ultra, которой пользователи довольны на 95,68%. Ее главная изюминка – однодюймовый сенсор IMX989 разрешением 50 Мп, разработанным совместно с Sony. По сравнению с айфоном, площадь датчика больше на 172%.

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Второе место, согласно пользовательским отзывам, занимает Nubia Z40S Pro 5G с 90,15%. Oppo K10 5G сохранил третью позицию по сравнению с предыдущим месяцем, получив результат в 89,95%.

В десятку лидеров вошли еще и такие модели: iQOO 10 Pro, Vivo X Fold, Redmi K50 Pro, серия Huawei Mate 50, Moto X30 Pro и Xiaomi 12S.

О Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Ultra оснащен 6.7-дюймовым AMOLED-экраном со встроенным сканером пальца, адаптивной частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц и разрешением Quad HD+. Внутри – топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

Как уже упоминалось, в этой модели Xiaomi впервые применен новый большой датчик изображения Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм разрешением 50 Мп. Впрочем, специалистов DxOMark фотовозможности аппарата не сильно впечатлили.

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