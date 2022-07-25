Смартфон резали, гнули, а он лишь слегка деформировался.

Популярный блогер JerryRigEverything, число подписчиков которого на ютубе уже перевалило за 7 млн, добрался до новенького Xiaomi 12S Ultra и подверг его своему стандартному набору испытаний.

По словам техноблогера, новое детище Xiaomi оказалось крепким орешком – правда, с одной оговоркой.

Боковые грани смартфона справилась с тестом на порезы хуже всего. Вдобавок металлическая рамка, выполняющая роль каркаса, лопнула в месте размещения антенн с тем. Впрочем, даже несмотря на это, устройство по-прежнему продолжало работать.

Дисплей же, под защитной пленкой и без нее, справился с испытанием на 5+. При разработке Xiaomi 12S Ultra компания использовала закаленное стекло Gorilla Glass Victus. В то же время заднюю крышку девайса, обшитую искусственной кожей, оказалось сложно повредить даже при использовании канцелярского ножа.

Xiaomi 12S Ultra показал достаточно хорошие результаты в тестах на прочность – заключил специалист.

Добавим, что Xiaomi 12S Ultra оснащен 6.7-дюймовым AMOLED-экраном со встроенным сканером пальца, адаптивной частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц и разрешением Quad HD+. Внутри – топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

Как уже упоминалось, в новом смартфоне Xiaomi 12S впервые применен новый большой датчик изображения Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм разрешением 50 Мп. По сравнению с тем же айфоном, площадь датчика больше на 172%.

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