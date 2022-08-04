Список возглавил новенький Xiaomi 12S Ultra , которым люди довольны почти на 100%.

Специалисты AnTuTu, которые ежемесячно делятся самыми разнообразными ТОПами смартфонов, представили список устройств, которые лучше всего удовлетворяют нужды владельцев по данным на июль 2022 года.

Результаты опубликованы на официальном сайте бенчмарка.

Из рейтинга наконец вылетел выпущенный еще в августе 2020 года Galaxy Note 20 Ultra, который долгое время удерживал первое место. Вместо него список возглавил новенький Xiaomi 12S Ultra с почти 100% положительными отзывами. Его изюминка – 1-дюймовый фотосенсор Sony IMX989 на 50 Мп.

Второе место, согласно пользовательским отзывам, занимает Realme GT2 Master Explorer Edition, ставший самым быстро продаваемым флагманом компании. На третьем месте расположился iQoo 10 Pro – смартфон с самой мощной в мире зарядкой мощностью 200 Вт.

В рейтинг Antutu также попали

iQoo 10 (92,92%)

Black Shark 5 (92,92%)

Xiaomi 12S (90,91%)

Oppo К10 5G (90,4%)

Honor 70 Pro (90,26%)

Oppo Find X3 Pro (88,61%%)

Oppo А93с 5G (88,57%).

Ранее специалисты бенчмарка AnTuTu назвали десятку смартфонов с самой быстрой зарядкой. За основу бралось время, которое требуется для зарядки от 5% до 100%.

Также упоминалась десятка самых популярных смартфонов по итогам первой половины 2022 года. В список неожиданно попала модель Apple, выпущенная почти 5 лет назад.

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