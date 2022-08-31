Новинка уступила даже своему предшественнику – Xiaomi Mi 11 Ultra.

Специалисты портала DxOMark, которые специализируется на обзорах фототехники, добрались до новенького Xiaomi 12S Ultra с инновационной камерой. В нем, как мы уже рассказывали, впервые применен 1-дюймовый фотосенсор Sony IMX989 на 50 Мп.

По совокупности результатов Xiaomi 12S Ultra неожиданно занял лишь 5-е место в общем рейтинге камерофонов, уступив даже прошлогоднему Xiaomi Mi 11 Ultra.

К достоинствам камеры специалисты отнесли правильную экспозицию в любых условиях (от яркого солнечного дня до ночи), широкий динамический диапазон при фото и видео-съемке, точную автофокусировку при любом освещении, а также хорошую работу оптического зума, дополненную реалистичной цветопередачей.

Відео дня:

Но минусов тоже хватает: от нестабильности рендеринга при съемке с включенным HDR и нестабильности автофокусе при использовании телеобъектива – до видимых шумов на высококонтрастных снимках и отсутствию превью в режиме HDR.

Получив оценку в 138 баллов, новинка уступила Honor Magic4 Ultimate, Huawei P50 Pro, Huawei Mate 40 Pro+ и, ранее упомянутому, Xiaomi Mi 11 Ultra.

Добавим, что Xiaomi 12S Ultra оснащен 6.7-дюймовым AMOLED-экраном со встроенным сканером пальца, адаптивной частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц и разрешением Quad HD+. Внутри – топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

Как уже упоминалось, в новом смартфоне Xiaomi 12S впервые применен новый большой датчик изображения Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм разрешением 50 Мп. По сравнению с тем же айфоном, площадь датчика больше на 172%.

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