Модель вышла в конце августа и по мощности не уступает iPhone 15 Pro Max.

Известный бенчмарк AnTuTu рассказал о самых мощных Android-смартфонах, которые доступны на международном рынке. Международный рейтинг заметно отличается от версии для китайского рынка, где лидирует линейка смартфонов Xiaomi 14 на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3.

По итогам октября 2023 года на первое место прорвался новичок OnePlus Ace 2 Pro, который выделяется самой производительной связкой процессора и ОЗУ. Он обошел бывшего лидера в лице Red Magic 8 Pro+, много месяцев занимавшего первое место.

В основе OnePlus Ace 2 Pro лежит разогнанный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, тогда как за охлаждение компонентов отвечает испарительная камера с поверхностью 9140 мм². Вместе с тем производитель внедрил новую технологию работы с памятью – средняя скорость открытия приложений выросла сразу втрое.

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Смартфон вышел в Китае в конце августа и пока его нельзя купить в Украине. Стоимость стандартной версии Ace 2 Pro на 12/256 Гбайт начинается от 410 долларов. Модель с 24 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт встроенной памяти оценили в $550.

Третье место в рейтинге AnTuTu досталось геймерфону Asus Phone ROG 7, который дольше других держит заряд. Замыкают пятерку модели прошлогодней линейки Xiaomi 13.

Также стоит отметить, что 8 из 10 позиций в рейтинге AnTuTu принадлежит аппаратам на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, и они сильно отстают от решений на новом процессоре Gen 3. Новые флагманы Xiaomi показали результат почти в 2 млн. очков.

Xiaomi 14 и 14 Pro – пока единственные смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 3. До конца года список устройств с новым процессором должен расшириться, но на международном рынке они появятся только в следующем году.

Также до конца года на китайском рынке в продажу поступят флагманы vivo X100 с Dimensity 9300, который недавно поставил рекорд в AnTuTu, набрав 2,25 млн баллов, обойдя и Xiaomi 14, и OnePlus 12.

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