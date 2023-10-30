Флагман vivo набрал в популярном бенчмарке AnTuTu почти 2,25 млн баллов, обойдя и Xiaomi 14, и OnePlus 12.

Официальная премьера серии vivo X100 состоится в середине ноябре. Еще до презентации флагман отметился в популярном бенчмарке AnTuTu, установив новый мировой рекорд производительности среди Android-устройств.

Как видно на картинке ниже, vivo X100 набрал почти 2,25 млн баллов, обойдя и Xiaomi 14, и грядущий OnePlus 12. Оба они работают на Snapdragon 8 Gen 3, пишет ITHome.

Такие показатели стали возможны благодаря новейшему процессору Dimensity 9300: он работает в паре с ОЗУ LPDDR5T, которая быстрее, чем LPDDR5X, и накопителем UFS 4.0. Сравнивая оба процессора, у Snapdragon 8 Gen 3 есть только одно суперядро Arm Cortex-X4, в то время как у Dimensity 9300 таких ядер – четыре.

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Помимо топового процессора, серия vivo X100 будет оснащена ОLED-дисплеем BOE 1,5K с закругленными краями, версией с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ и зарядкой на 120 Вт. Также обе модели будут поставляться с оптикой ZEISS.

Официальный анонс нового флагманского процессора MediaTek состоится 6 ноября, а за ним последует анонс Vivo X100 и X100 Pro.

А пока из доступных смартфонов на рынке самым мощным является линейка Xiaomi 14. Обе модели построены на базе Snapdragon 8 Gen 3 и набирают в AnTuTu около 2,1 млн баллов. Примечательно, что флагманы на Gen 2 смогли покорить отметку только в 1.6 млн баллов.

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